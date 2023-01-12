ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي اليوم

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواصلة تألقه وتجاوز عقبة المصري البورسعيدي اليوم، لتعزيز تواجده في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

مباراتي اليوم

وتنطلق مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز، عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة ضد نظيره إنبي على ملعب المحلة.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

جدول ترتيب الدوري المصري

وقبل مباراتي اليوم، جاء جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم كالتالي؛ النادي الأهلي في الصدارة برصيد 30 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني، ثم الزمالك برصيد 26 نقطة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، ثم الاتحاد السكندري بـ19 نقطة، يليه المقاولون العرب برصيد 18 نقطة، بالتساوي مع غزل المحلة.

ويتواجد المصري في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم برصيد 17 نقطة، ثم أسوان برصيد 16 نقطة، يليه سيراميكا كيلوباترا بـ15 نقطة، وبفارق نقطتين عن سموحة وطلائع الجيش.

ويقع فاركو في المركز الـ13 برصيد 12 نقطة، بالتساوي مع البنك الأهلي، ثم الداخلية برصيد 10 نقاط، متساويًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، والإسماعيلي يتذيل جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بـ7 نقاط.