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الأهلي ينفرد بالصدارة

ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي اليوم

2023-01-12 الساعة 2:54
ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي اليوم
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواصلة تألقه وتجاوز عقبة المصري البورسعيدي اليوم، لتعزيز تواجده في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

مباراتي اليوم

وتنطلق مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز، عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة ضد نظيره إنبي على ملعب المحلة.

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ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

النادي الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @AlAhly

جدول ترتيب الدوري المصري

وقبل مباراتي اليوم، جاء جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم كالتالي؛ النادي الأهلي في الصدارة برصيد 30 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني، ثم الزمالك برصيد 26 نقطة.

نادي الزمالك
لاعبو الزمالك – المصدر @ZSCOfficial

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، ثم الاتحاد السكندري بـ19 نقطة، يليه المقاولون العرب برصيد 18 نقطة، بالتساوي مع غزل المحلة.

ويتواجد المصري في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم برصيد 17 نقطة، ثم أسوان برصيد 16 نقطة، يليه سيراميكا كيلوباترا بـ15 نقطة، وبفارق نقطتين عن سموحة وطلائع الجيش.

فريق أسوان
لاعبو أسوان – المصدر @AswanSC_

ويقع فاركو في المركز الـ13 برصيد 12 نقطة، بالتساوي مع البنك الأهلي، ثم الداخلية برصيد 10 نقاط، متساويًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، والإسماعيلي يتذيل جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بـ7 نقاط.

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