ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي لاستعادة توازنه وتجاوز عقبة حرس الحدود اليوم، من أجل لتقدم في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

مباريات اليوم في الجولة الـ12

وتُقام 4 مباريات اليوم في ختام الجولة الـ12 من الدوري المصري لكرة القدم، حيث يلعب حرس الحدود ضد الإسماعيلي على استاد برج العرب، عند الساعة 3:45 مساء بتوقيت السعودية.

ويلعب البنك الأهلي وأسوان عند السادسة مساء على استاد القاهرة، وتُقام مباراتان عند الساعة الثامنة، حيث يواجه سموحة فريق فاركو على ملعب الإسكندرية، ويُلاقي طلائع الجيش نظيره المقاولون العرب على استاد جهاز الرياضة العسكري.

ترتيب الدوري المصري

وقبل مباريات اليوم، جاء جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم كالتالي؛ النادي الأهلي في الصدارة برصيد 30 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني، ثم الزمالك برصيد 25 نقطة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة، ثم الاتحاد السكندري بـ18 نقطة، بالتساوي مع غزل المحلة، وحل المصري البورسعيدي سابعًا برصيد 17 نقطة.

ويتواجد سيراميكا كيلوباترا في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم برصيد 15 نقطة، متساويًا مع أسوان والمقاولون العرب، ويحتل طلائع الجيش المركز الـ11 برصيد 13 نقطة، ثم سموحة وإنبي برصيد 10 نقاط.

ويقع فاركو في المركز الـ15 برصيد 9 نقاط، بالتساوي مع الداخلية، ثم الإسماعيلي برصيد 7 نقاط، متساويًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود متذيل جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.