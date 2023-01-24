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في بطولة كأس العالم لكرة اليد 2023

ترتيب المجموعة الرابعة بعد مباراة مصر والدنمارك

2023-01-24 الساعة 2:57
ترتيب المجموعة الرابعة بعد مباراة مصر والدنمارك
المواطن - محمد سمعه

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انتهت مباراة مصر والدنمارك في الجولة الثالثة من دور المجموعات ضمن منافسات الدور الرئيسي في بطولة كأس العالم لكرة اليد 2023، بفوز المنتخب الدنماركي بنتيجة 30-25، ليصعد مع المنتخب المصري إلى دور الثمانية في البطولة.

الترتيب بعد مباراة مصر والدنمارك

واحتل منتخب الدنمارك صدارة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، أما منتخب مصر فجاء ثانيًا برصيد 8 نقاط، المنتخب الكرواتي حل ثالثًا برصيد سبع نقاط، المنتخب البحريني جاء رابعًا برصيد 4 نقاط، منتخب أمريكا خامسًا برصيد نقطتين، المنتخب البلجيكي سادسًا برصيد صفر من النقاط.

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وكان منتخب مصر بدأ مشواره في البطولة، بالفوز على المنتخب البلجيكي بنتيجة 33-28، ثم فاز في الجولة الثانية على المنتخب البحريني بنتيجة 62-22، وخسر في الجولة الثالثة من منتخب الدنمارك بنتيجة 30-25.

مصر والدنمارك - كأس العالم لكرة اليد 2023

نظام بطولة العالم لليد 2023

وتم توزيع الـ32 منتخبًا المشارك في بطولة العالم في دولتي بولندا والسويد، على 8 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات يتأهل للدور التالي من كل مجموعة 3 منتخبات إلى الدور الرئيسي.

ثم في الدور الرئيسي يتأهل 24 منتخبًا يتم تقسيمهم على 4 مجموعات كل مجموعة تضم 6 منتخبات.

وكل منتخب يتأهل للدور الرئيسي سيكون معه رصيده من النقاط التي جمعها في الدور التمهيدي من مبارياته ضد المنتخبين المتأهلين معه، مع العلم أن كل منتخب لم يواجه في الدور الرئيسي أي منتخب تقابل معه في الدور التمهيدي، أي أن المنتخب المتأهل للدور الرئيسي خاض 3 مباريات فقط ضد منتخبات جديدة، ولم يواجه المنتخبات التي سبق له وأن لعب معها في الدور التمهيدي.

كما أن المنتخبات التي لم تتمكن من التأهل للدور الرئيسي في البطولة، خاضت مباريات في بطولة كأس الرئيس ضمن فعاليات بطولة كأس العالم.

وبعد مباراة مصر والدنمارك، سيلعب المنتخب المصري مع نظيره السويدي في دور الثمانية مساء غد الأربعاء، بينما في نفس اليوم يلعب المنتخب الدنماركي مع المنتخب المجري.

مصر والدنمارك - كأس العالم لكرة اليد 2023

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