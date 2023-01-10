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ترتيب دوري روشن بعد تعادل الهلال والرائد

2023-01-10 الساعة 11:00
ترتيب دوري روشن بعد تعادل الهلال والرائد
المواطن - محمد سمعه

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صعد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال من المركز الرابع إلى الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وذلك بعد تعادله مساء اليوم مع نادي الرائد بنتيجة 1-1 في الجولة الـ15 والمقدمة من عمر المسابقة.

النصر بصدارة دوري روشن 

ويتواجد نادي النصر حاليًا في الصدارة برصيد 29 نقطة، الشباب ثانيًا برصيد 26 نقطة، الهلال ثالثًا برصيد 26 نقطة، الاتحاد رابعًا برصيد 25 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 23 نقطة، ضمك في المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة، الطائي سابعًا برصيد 18 نقطة، الاتفاق في المركز الثامن وأبها في المركز التاسع والرائد في المركز العاشر برصيد 16 نقطة لكل منهم.

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نادي الفتح في المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 15 نقطة، الوحدة في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة، الفيحاء في المركز الـ13 برصيد 12 نقطة، العدالة في المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط، الخليج في المركز الخامس عشر ” قبل الأخير” برصيد سبع نقاط، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد نقطتين.

الهلال والرائد - لوسيانو فييتو

مباريات الجولة الـ13

وتنطلق مباريات الجولة الـ13 من الدوري يوم الخميس المقبل بإقامة مباراتي ” الطائي والتعاون” و الفتح ضد الاتفاق في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت المملكة.

وفي يوم الجمعة المقبل تُلعب مباراتا ” أبها وضمك” و ” الخليج ضد الوحدة” حيث ستكون المباراة الأولى في الثالثة والنصف عصرًا، بينما المباراة الثانية في الـ6 مساءً.

بينما في يوم السبت المقبل تُقام مواجهات ” الباطن ضد الاتحاد، الرائد ضد الفيحاء، الشباب ضد النصر” في دوري المحترفين.

وتُختتم مباريات الجولة الـ13 يوم الأحد المقبل بمواجهة العدالة لنادي الهلال.

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