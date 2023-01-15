ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة الـ13

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حافظ نادي النصر على صدارته لـ ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية منافسات الجولة الـ13 من عمر المسابقة.
وكانت مباريات الجولة الـ13 من دوري روشن، بدأت يوم الخميس الماضي، بفوز التعاون على الطائي بثلاثية لهدف، بينما فاز الفتح على الاتفاق بثنائية دون رد.
وفي مباراتي أول أمس الجمعة، فاز أبها على ضمك بثنائية مقابل هدف، بينما فاز الخليج على نادي الوحدة بثلاثية مقابل هدفين.
وفي مباريات أمس، فاز الاتحاد على الباطن بثنائية مقابل هدف، وفوز الفيحاء على الرائد برباعية مقابل هدفين، بينما تعادل النصر مع الشباب بدون أهداف.
بينما اختتم الهلال الجولة بفوزه على العدالة اليوم بثنائية دون رد.
ويتواجد النصر في الصدارة برصيد 30 نقطة، الهلال ثانيًا برصيد 29 نقطة، الاتحاد ثالثًا برصيد 28 نقطة، الشباب رابعًا برصيد 27 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 26 نقطة.
أبها في المركز السادس برصيد 19 نقطة، الفتح سابعًا برصيد 18 نقطة، ضمك في المركز الثامن برصيد 18 نقطة.
الطائي في المركز التاسع برصيد 18 نقطة، الاتفاق عاشرًا والرائد في المركز الـ11 ولكل منهما 16 نقطة.
الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 15 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 12 نقطة، الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط، العدالة في المركز الـ15 ” قبل الأخير” برصيد 8 نقاط.
الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد نقطتين.
وتنطلق مباريات الجولة الـ14 من دوري روشن، يوم الخميس المقبل بإقامة مباراتي العدالة والباطن و” الاتحاد ضد الفيحاء”.