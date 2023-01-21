ترتيب دوري روشن بعد مباراة الوحدة والطائي

لايزال نادي الاتحاد محافظًا على صدارته لـ ترتيب دوري روشن السعودي، وذلك بعد ختام مباراة اليوم السبت بين فريقي الوحدة والطائي في الجولة الـ14 من عمر المسابقة.

وكانت مباراتا أول أمس الخميس في الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، انتهت بتعادل بين العدالة والباطن وفوز لنادي الاتحاد على الفيحاء.

وفي مباريات أمس الجمعة “فاز الخليج على الرائد بثلاثية دون رد، فاز ضمك على الفتح بثلاثية مقابل هدف، تعادل التعاون والشباب بهدف لكل فريق”.

بينما في مباراة اليوم، فاز الوحدة على الطائي بهدف دون مقابل.

ترتيب دوري روشن

وبعد مباراة اليوم، يتواجد الاتحاد في صدارة دوري روشن، برصيد 31 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 30 نقطة، الهلال ثالثًا برصيد 29 نقطة، الشباب رابعًا برصيد 28 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 27 نقطة، ضمك سادسًا برصيد 21 نقطة، أبها سابعًا برصيد 19 نقطة، الفتح ثامنًا برصيد 18 نقطة، الطائي في المركز التاسع برصيد 18 نقطة، الاتفاق عاشرًا في المركز الـ16، الرائد في المركز الـ11 برصيد 16 نقطة، الوحدة في المركز الـ12 برصيد 15 نقطة، الفيحاء في المركز الـ13 برصيد 15 نقطة، الخليج في المركز الـ14 برصيد 13 نقطة، العدالة في المركز الخامس عشر “قبل الأخير” برصيد تسع نقاط، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 3 نقاط.

مباراتان غدًا

وتُختتم منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الأحد، بمواجهتين قويتين، في ظل الصراع بين الفرق لحصد الثلاث نقاط.

ويلعب الهلال ضد أبها عند الساعة السادسة مساء، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ويسعى الزعيم للفوز ومصالحة جماهيره بعد تذبذب النتائج، فيما يأمل زعيم الجنوب تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

وفي ختام الجولة الـ14 من دوري روشن، يلعب النصر ضد الاتفاق عند الساعة 8:30 مساء على ملعب مرسول بارك، ويأمل العالمي مواصلة انتصاراته واستعادة الصدارة، فيما يسعى فارس الدهناء لتحقيق نتيجة إيجابية والظهور بشكل مميز.