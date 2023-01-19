ترتيب دوري روشن بعد مباراتي الخميس

انتهت مباراتا اليوم الخميس في الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، بتعادل بين العدالة والباطن وفوز لنادي الاتحاد على الفيحاء.

ويتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 31نقطة، النصر ثانيًا برصيد 30 نقطة، الهلال ثالثًا برصيد 29 نقطة، الشباب رابعًا برصيد 27 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 26 نقطة، أبها سادسًا برصيد 19 نقطة، الفتح سابعًا برصيد 18 نقطة.

وفي المركز الثامن، يتواجد نادي ضمك برصيد 18 نقطة، الطائي في المركز التاسع برصيد 18 نقطة، الاتفاق عاشرًا برصيد 16 نقطة.

الرائد في المركز الـ11 برصيد 16 نقطة، الفيحاء في المركز الـ12 في ترتيب دوري روشن برصيد 15 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 12 نقطة، الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط، العدالة في المركز الـ15 برصيد تسع نقاط، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 3 نقاط.

مباريات الغد في دوري روشن

وتُستكمل مباريات الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين غدًا الجمعة بإقامة 3 مباريات.

المباراة الأولى ستكون بين فريقي الخليج والرائد وتنطلق في تمام الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب الأمير محمد بن فهد.