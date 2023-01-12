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في بداية الجولة الـ13

ترتيب دوري روشن بعد مباراتي الخميس

2023-01-12 الساعة 10:17
ترتيب دوري روشن بعد مباراتي الخميس
المواطن - فريق التحرير

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حافظ نادي النصر على صدارته لـ ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد نهاية مباراتي اليوم الخميس في افتتاح الجولة الـ13 من البطولة.

وكان التعاون فاز على نادي الطائي بثلاثية مقابل هدف، بينما فاز الفتح على نادي الاتفاق بثنائية دون رد.

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ويتواجد النصر في الصدارة برصيد 29 نقطة، الشباب ثانيًا برصيد 26 نقطة، الهلال ثالثًا برصيد 26 نقطة، التعاون رابعًا برصيد 26 نقطة، الاتحاد خامسًا برصيد 25 نقطة.

التعاون والطائي - دوري روشن

ترتيب دوري روشن

وفي المركز السادس يتواجد الفتح برصيد 18 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 18 نقطة، الطائي ثامنًا برصيد 18 نقطة، الاتفاق تاسعًا برصيد 16 نقطة، أبها في المركز العاشر برصيد 16 نقطة، الرائد في المركز الـ11 برصيد 16 نقطة، الوحدة في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة، الفيحاء في المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة، العدالة في المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط، الخليج في المركز الخامس عشر “قبل الأخير” برصيد سبع نقاط، الباطن في المركز السادس عشر والأخير برصيد نقطتين.

الفتح والاتفاق - دوري روشن

التعاون - دوري روشن

 

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