ترتيب دوري روشن بعد مباريات الجمعة

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حافظ نادي النصر على صدارته لـ ترتيب دوري روشن السعودي، وذلك بعد نهاية مباريات اليوم الجمعة.
وكانت مباريات اليوم في الجولة الـ12 من الدوري انتهت بفوز النصر على الطائي بثنائية دون رد، بينما فاز الخليج على التعاون بهدف دون رد، أما العدالة ففاز على الفتح بثنائية مقابل هدف.
ويتواجد نادي النصر في المركز الأول برصيد 29 نقطة بينما يتواجد الشباب في المركز الثاني برصيد 25 نقطة، الهلال ثالثًا برصيد 25 نقطة، الاتحاد رابعًا في المركز الرابع برصيد 24 نقطة.
التعاون خامسًا برصيد 23 نقطة، ضمك سادسًا برصيد 18 نقطة، الطائي في المركز السابع برصيد 18 نقطة، أبها في المركز الثامن برصيد 16 نقطة في ترتيب دوري روشن، الفتح في المركز التاسع برصيد 15 نقطة، الرائد في المركز العاشر برصيد 15 نقطة.
الاتفاق في المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة، الوحدة في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة، الفيحاء في المركز الـ13 برصيد 11 نقطة، العدالة في المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط، الخليج في المركز الخامس عشر “قبل الأخير” برصيد سبع نقاط، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد نقطة واحدة.