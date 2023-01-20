Icon

قصة ملهمة لشاب عربي جمع ثروة ضخمة بأمريكا Icon حكم مباراة السعودية والأرجنتين يُدير لقاء الأهلي والزمالك Icon ضجة على وسائل التواصل بسبب صورة لملعب غارق بالمياه Icon ماركوس أمارال يصل إلى جدة Icon سرقة بيانات 37 مليونًا من عملاء تي موبايل الأمريكية Icon ترتيب دوري روشن بعد مباريات الجمعة Icon مخالفة لقائد مركبة على الطريق ومرور الرياض يتدخل Icon أبراج ومبانٍ تتزين باللون الوردي احتفاءً بحفل الـ بلاك بينك بالرياض Icon فوائد أوراق الجوافة في مكافحة الأمراض Icon لا غالب أو مغلوب بين الشباب والتعاون Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في الجولة الـ14 من عمر المسابقة

ترتيب دوري روشن بعد مباريات الجمعة

2023-01-20 الساعة 11:03
ترتيب دوري روشن بعد مباريات الجمعة
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

حافظ نادي الاتحاد على صدارته لـ ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد نهاية مباريات الجمعة في الجولة الـ14 من عمر البطولة.

وكانت مباراتا أمس الخميس في الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، انتهت بتعادل بين العدالة والباطن وفوز لنادي الاتحاد على الفيحاء.

قد يهمّك أيضاً
Img

ضبط مواطنين لعرضهما وتروجيهما مواد مخدِّرة عبر شبكات التواصل

Img

الكشف عن حكام لقاء الفيصلي والأهلي

وفي مباريات اليوم الجمعة “فاز الخليج على الرائد بثلاثية دون رد، فاز ضمك على الفتح بثلاثية مقابل هدف، تعادل التعاون والشباب بهدف لكل فريق”.

ترتيب دوري روشن

ويتواجد الاتحاد في صدارة دوري روشن، برصيد 31 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 30 نقطة، الهلال ثالثًا برصيد 29 نقطة، الشباب رابعًا برصيد 28 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 27 نقطة، ضمك سادسًا برصيد 21 نقطة، أبها سابعًا برصيد 19 نقطة، الفتح ثامنًا برصيد 18 نقطة، الطائي في المركز التاسع برصيد 18 نقطة، الاتفاق عاشرًا في المركز الـ16، الرائد في المركز الـ11 برصيد 16 نقطة، الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 15 نقطة، الخليج في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة، الوحدة في المركز الـ14 برصيد 12 نقطة، العدالة في المركز الخامس عشر “قبل الأخير” برصيد تسع نقاط، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 3 نقاط.

الخليج والرائد - دوري روشن

وتُستكمل مباريات الجولة الـ14 بلقاء واحد غدًا السبت في موسم 2022/ 2023.

وتُقام مباراة الوحدة والطائي غدًا في تمام السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

الفتح وضمك

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القوات الروسية تعلن السيطرة على مدينة سوليدار
العالم

القوات الروسية تعلن السيطرة على مدينة سوليدار

العالم
غرامة كبرى تنتظر من ينشئ موقعًا إلكترونيًّا...
السعودية اليوم

غرامة كبرى تنتظر من ينشئ موقعًا إلكترونيًّا...

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس والقنوات...
الرياضة

موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس والقنوات...

الرياضة
توقعات بأمطار رعدية وتساقط الثلوج بدءًا من...
السعودية اليوم

توقعات بأمطار رعدية وتساقط الثلوج بدءًا من...

السعودية اليوم
إيراني يسقط عمامة رجل دين ويضع المشنقة...
العالم

إيراني يسقط عمامة رجل دين ويضع المشنقة...

العالم
لا إغلاق للطرق والأنفاق في جمعة المطر...
العالم

لا إغلاق للطرق والأنفاق في جمعة المطر...

العالم
وظائف شاغرة في شركة سيمينس
وظائف

وظائف شاغرة في شركة سيمينس

وظائف