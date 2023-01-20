ترتيب دوري روشن بعد مباريات الجمعة

حافظ نادي الاتحاد على صدارته لـ ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد نهاية مباريات الجمعة في الجولة الـ14 من عمر البطولة.

وكانت مباراتا أمس الخميس في الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، انتهت بتعادل بين العدالة والباطن وفوز لنادي الاتحاد على الفيحاء.

وفي مباريات اليوم الجمعة “فاز الخليج على الرائد بثلاثية دون رد، فاز ضمك على الفتح بثلاثية مقابل هدف، تعادل التعاون والشباب بهدف لكل فريق”.

ترتيب دوري روشن

ويتواجد الاتحاد في صدارة دوري روشن، برصيد 31 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 30 نقطة، الهلال ثالثًا برصيد 29 نقطة، الشباب رابعًا برصيد 28 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 27 نقطة، ضمك سادسًا برصيد 21 نقطة، أبها سابعًا برصيد 19 نقطة، الفتح ثامنًا برصيد 18 نقطة، الطائي في المركز التاسع برصيد 18 نقطة، الاتفاق عاشرًا في المركز الـ16، الرائد في المركز الـ11 برصيد 16 نقطة، الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 15 نقطة، الخليج في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة، الوحدة في المركز الـ14 برصيد 12 نقطة، العدالة في المركز الخامس عشر “قبل الأخير” برصيد تسع نقاط، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 3 نقاط.

وتُستكمل مباريات الجولة الـ14 بلقاء واحد غدًا السبت في موسم 2022/ 2023.

وتُقام مباراة الوحدة والطائي غدًا في تمام السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.