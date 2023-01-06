ترتيب دوري روشن بعد مباريات الخميس

حافظ نادي النصر على صدارته لـ ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد نهاية مباريات أمس الخميس في افتتاح الجولة الـ12 من عمر المسابقة.

وكانت مباريات أمس انتهت بفوز الرائد على ضمك بنتيجة هدفين لهدف، بينما فاز الهلال على الاتحاد بهدف دون رد، وفاز الوحدة على الشباب بنتيجة هدفين لهدف.

ترتيب دوري روشن

النصر في صدارة الترتيب برصيد 26 نقطة، الشباب ثانيًا برصيد 25 نقطة، الهلال ثالثًا برصيد 25 نقطة، الاتحاد رابعًا برصيد 24 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 23 نقطة، ضمك سادسًا برصيد 18 نقطة.

الطائي سابعًا برصيد 18 نقطة، أبها ثامنًا برصيد 16 نقطة، الفتح تاسعًا برصيد 15 نقطة، الرائد عاشرًا برصيد 15 نقطة.

الاتفاق في المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة، الوحدة في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة، الفيحاء في المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة، العدالة في المركز الرابع عشر برصيد خمس نقاط.

الخليج في المركز الخامس عشر “قبل الأخير” برصيد 4 نقاط.

الباطن في المركز السادس عشر والأخير برصيد نقطة واحدة.