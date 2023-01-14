ترتيب دوري روشن بعد مباريات السبت

حافظ نادي النصر على صدارته لـ ترتيب دوري روشن السعودي، وذلك بعد نهاية مباريات اليوم السبت في الجولة الـ13 من المسابقة.

وكانت مباريات الجولة الـ13 بدأت أول أمس الخميس بفوز التعاون على الطائي بثلاثية لهدف، بينما فاز الفتح على الاتفاق بثنائية دون رد.

وفي مباراتي أمس الجمعة، فاز أبها على ضمك بثنائية مقابل هدف، بينما فاز الخليج على نادي الوحدة بثلاثية مقابل هدفين.

وفي مباريات اليوم، فاز الاتحاد على الباطن بثنائية مقابل هدف، وفوز الفيحاء على الرائد برباعية مقابل هدفين، بينما تعادل النصر مع الشباب بدون أهداف.

ترتيب دوري روشن

ويتواجد النصر في الصدارة برصيد 30 نقطة، الاتحاد ثانيًا برصيد 28 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 27 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 26 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 26 نقطة.

أبها في المركز السادس برصيد 19 نقطة، الفتح سابعًا برصيد 18 نقطة، ضمك في المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

الطائي في المركز التاسع برصيد 18 نقطة، الاتفاق عاشرًا والرائد في المركز الـ11 ولكل منهما 16 نقطة.

الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 15 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 12 نقطة، الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط، العدالة في المركز الـ15 ” قبل الأخير” برصيد 8 نقاط.

الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد نقطتين.

مباراة واحدة غدًا

وتُختتم مباريات الجولة الـ13 من دوري روشن غدًا الأحد بمواجهة الهلال والعدالة حيث تُقام في الـ6 من مساء الغد بتوقيت المملكة على ملعب الملز.