Icon

توقعات بتراجع درجات الحرارة بـ 3 مناطق Icon ترتيب دوري روشن بعد مباريات السبت Icon 5 فائزين في فئة الفحل لون الحمر بمهرجان الإبل Icon حارس النصر يبكي بعد تعرضه لإصابة في الكتف Icon وزير الطاقة الإماراتي: أوبك+ تواجه تقلبات العرض والطلب في سوق النفط Icon التعادل السلبي عنوان مباراة الشباب ضد النصر Icon وزير يغط في نوم عميق على الهواء مباشرة Icon منافسة شرسة بين ناصر العطية وسيباستيان لوب في ختام رالي داكار السعودية غدًا Icon مداهمة التوطين تفضحهم.. متخفون بعباءة المستثمر السعودي في أسواق الذهب Icon محمد بن فهد يستمتع بأمطار روضة التنهات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
النصر في الصدارة والاتحاد صعد للوصافة

ترتيب دوري روشن بعد مباريات السبت

2023-01-14 الساعة 11:21
ترتيب دوري روشن بعد مباريات السبت
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

حافظ نادي النصر على صدارته لـ ترتيب دوري روشن السعودي، وذلك بعد نهاية مباريات اليوم السبت في الجولة الـ13 من المسابقة.

وكانت مباريات الجولة الـ13 بدأت أول أمس الخميس بفوز التعاون على الطائي بثلاثية لهدف، بينما فاز الفتح على الاتفاق بثنائية دون رد.

قد يهمّك أيضاً
Img

أكوا باور تصدر صكوكًا بقيمة 1.8 مليار ريال

Img

وظائف بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا

وفي مباراتي أمس الجمعة، فاز أبها على ضمك بثنائية مقابل هدف، بينما فاز الخليج على نادي الوحدة بثلاثية مقابل هدفين.

وفي مباريات اليوم، فاز الاتحاد على الباطن بثنائية مقابل هدف، وفوز الفيحاء على الرائد برباعية مقابل هدفين، بينما تعادل النصر مع الشباب بدون أهداف.

ترتيب دوري روشن

ويتواجد النصر في الصدارة برصيد 30 نقطة، الاتحاد ثانيًا برصيد 28 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 27 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 26 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 26 نقطة.

أبها في المركز السادس برصيد 19 نقطة، الفتح سابعًا برصيد 18 نقطة، ضمك في المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

الشباب ضد النصر

الطائي في المركز التاسع برصيد 18 نقطة، الاتفاق عاشرًا والرائد في المركز الـ11 ولكل منهما 16 نقطة.

الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 15 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 12 نقطة، الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط، العدالة في المركز الـ15 ” قبل الأخير” برصيد 8 نقاط.

الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد نقطتين.

الاتحاد والباطن

مباراة واحدة غدًا

وتُختتم مباريات الجولة الـ13 من دوري روشن غدًا الأحد بمواجهة الهلال والعدالة حيث تُقام في الـ6 من مساء الغد بتوقيت المملكة على ملعب الملز.

الفيحاء والرائد - دوري روشن

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

4 خطوات لتغيير الحساب البنكي في حساب...
السعودية اليوم

4 خطوات لتغيير الحساب البنكي في حساب...

السعودية اليوم
تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الباطن
الرياضة

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الباطن

الرياضة
لقطات لمركز فناء الأول الثقافي لرعاية الموهوبين
السعودية اليوم

لقطات لمركز فناء الأول الثقافي لرعاية الموهوبين

السعودية اليوم
مجمع مشاتل رعوية بالجوف لإنتاج 15 مليون...
السعودية اليوم

مجمع مشاتل رعوية بالجوف لإنتاج 15 مليون...

السعودية اليوم
مشهد جمالي لطلاب مدرسة يحتفون بعام القهوة...
السعودية اليوم

مشهد جمالي لطلاب مدرسة يحتفون بعام القهوة...

السعودية اليوم
خالد الفيصل يشهد إعلان أسماء الفائزين بجائزة...
السعودية اليوم

خالد الفيصل يشهد إعلان أسماء الفائزين بجائزة...

السعودية اليوم
التجارة: نقل خدمة إصدار سجلات المؤسسات لـ...
السعودية اليوم

التجارة: نقل خدمة إصدار سجلات المؤسسات لـ...

السعودية اليوم
ديشامب مستمر مع منتخب فرنسا حتى 2026
آخر الاخبار

ديشامب مستمر مع منتخب فرنسا حتى 2026

آخر الاخبار