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ترتيب دوري روشن بعد نهاية مباراتي الجمعة

2023-01-13 الساعة 10:42
ترتيب دوري روشن بعد نهاية مباراتي الجمعة
المواطن - فريق التحرير

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حافظ نادي النصر على صدارته لـ ترتيب دوري روشن السعودي، وذلك بعد نهاية مباراتي الجمعة في الجولة الـ13 من المسابقة.

وكان أبها فاز على ضمك بثنائية مقابل هدف، بينما فاز الخليج على نادي الوحدة بثلاثية مقابل هدفين.

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ترتيب دوري روشن 

ويتواجد النصر في الصدارة برصيد 29 نقطة، الشباب ثانيًا برصيد 26 نقطة، الهلال ثالثًا برصيد 26 نقطة، التعاون رابعًا برصيد 26 نقطة، الاتحاد خامسًا برصيد 25 نقطة.

وفي المركز السادس يتواجد أبها برصيد 19 نقطة، الفتح سابعًا برصيد 18 نقطة، ضمك ثامنًا برصيد 18 نقطة، الطائي تاسعًا برصيد 18 نقطة، الاتفاق عاشرًا برصيد 16 نقطة.

وفي المركز الحادي عشر يتواجد نادي الرائد برصيد 16 نقطة، الوحدة في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة، الفيحاء في المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة، الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط.

العدالة في المركز الخامس عشر “قبل الأخير” برصيد 8 نقاط، الباطن في المركز السادس عشر برصيد نقطتين.

فابيو مارتينيز - الخليج والوحدة

3 مباريات غدًا

وتُستكمل منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد السبت، بـ3 مباريات قوية، أبرزهم قمة الشباب والنصر.

وتنطلق مواجهات الغد بمباراة الباطن ضد الاتحاد عند الساعة 3:30 مساء، على ملعب نادي الباطن، فيما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضيفًا على الرائد على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة عند السادسة مساء.

وفي قمة مباريات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد نظيره النصر عند الساعة 8:30 مساء، على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

أبها وضمك

 

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