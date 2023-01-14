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في الجولة التاسعة والمؤجلة بينهما

ترتيب دوري يلو بعد انتصار الأهلي على الفيصلي

2023-01-14 الساعة 7:32
ترتيب دوري يلو بعد انتصار الأهلي على الفيصلي
المواطن - محمد سمعه

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قفز النادي الأهلي مركزين في ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى السعودي، وذلك بعد فوزه الصعب على المتصدر نادي الفيصلي بنتيجة هدفين لهدف في الجولة التاسعة والمؤجلة بينهما عصر اليوم السبت.

ترتيب دوري يلو

وحافظ الفيصلي على صدارته للمسابقة برصيد 33 نقطة، رغم الخسارة من الأهلي، الحزم ثانيًا برصيد 31 نقطة، الأخدود ثالثًا برصيد 30 نقطة، الأهلي رابعًا برصيد 28 نقطة، الرياض خامسًا برصيد 28 نقطة، العربي سادسًا برصيد 26 نقطة، جدة سابعًا برصيد 22 نقطة، القيصومة ثامنًا برصيد 21 نقطة، الجبلين في المركز التاسع برصيد 21 نقطة، العروبة عاشرًا برصيد 20 نقطة.

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الخلود في المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة، هجر في المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة، القادسية في المركز الـ13 برصيد 17 نقطة، أحد في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة، العين في المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة، نجران في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة، الساحل في المركز السابع عشر ” قبل الأخير” برصيد 13 نقطة، الشعلة في المركز الثامن عشر ” الأخير” برصيد 10 نقاط.

الفيصلي - دوري يلو

الصعود هدف الأهلي الوحيد

وبعد المباراة، أكد علي الأسمري لاعب خط وسط الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، على أن لاعبي الراقي لن يباركوا لأنفسهم إلا بتحقيق هدفهم وهو الصعود لـ بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين مع نهاية الموسم الحالي.

وتحدث علي الأسمري بعد فوز الأهلي على الفيصلي اليوم في دوري يلو: ” الراقي عانى في بعض الأوقات من ظروف خارج الإرادة، في مباراة القادسية كنا نُعاني من طرد أحد اللاعبين ولكننا قاتلنا ونجحنا في إحراز هدف التعادل، ومن المهم الاستمرار على هذا المنوال وتحقيق النتائج الإيجابية فقط في المباريات المقبلة”.

وأضاف نجم الراقي: “نريد إرضاء جماهير الأهلي، وسنقاتل من أجل الصعود لدوري روشن، هذا هو هدفنا وهذا هو مكان الأهلي الطبيعي، جماهيرنا لا تُقصر دائمًا تدعمنا في كل المباريات”.

الأهلي والفيصلي

الأهلي السعودي - دوري يلو

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