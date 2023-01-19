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في الجولة الـ17 من عمر المسابقة

ترتيب دوري يلو بعد فوز الأهلي على الحزم

2023-01-19 الساعة 12:25
ترتيب دوري يلو بعد فوز الأهلي على الحزم
المواطن - محمد سمعه

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انتهت منافسات الجولة الـ17 من بطولة دوري يلو لـ موسم 2022/ 2023 أمس الأربعاء.

نتائج مباريات الجولة الـ17

وكانت مباريات الجولة الـ17 بدأت يوم الاثنين الماضي بفوز الرياض على القيصومة، وفوز الخلود على العروبة، بينما فاز العين على نادي الجبلين بثنائية مقابل هدف.

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وفي مباريات أول أمس الثلاثاء، فاز العربي على القادسية بهدفين دون رد، بينما تعادل نادي أحد بدون أهداف مع نادي هجر.

بينما في مباريات أمس الأربعاء، فاز نادي جدة على الساحل بهدف دون رد، بينما تعادل الفيصلي مع الشعلة بهدف لكل فريق، وفاز الأخدود على نجران برباعية دون رد، أما الأهلي ففاز على الحزم بهدف دون رد.

النادي الأهلي السعودي

ترتيب دوري يلو

ويتواجد الفيصلي في صدارة ترتيب دوري يلو برصيد 34 نقطة، الأخدود ثانيًا برصيد 33 نقطة، الحزم ثالثًا برصيد 31 نقطة، الأهلي رابعًا برصيد 31 نقطة.

الرياض خامسًا برصيد 31 نقطة، العربي سادسًا برصيد 29 نقطة، جدة سابعًا برصيد 25 نقطة، القيصومة ثامنًا برصيد 21 نقطة.

الجبلين في المركز التاسع في ترتيب دوري يلو برصيد 21 نقطة، الخلود في المركز العاشر برصيد 21 نقطة، العروبة في المركز الـ11 برصيد 20 نقطة.

وفي المركز الـ12 يتواجد نادي هجر برصيد 19 نقطة، العين في المركز الـ13 برصيد 18 نقطة، القادسية في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة، أحد في المركز الـ15 برصيد 16 نقطة، نجران في المركز الـ16 برصيد 14 نقطة، الساحل في المركز الـ17 ” قبل الأخير” برصيد 13 نقطة، الشعلة في المركز الـ18 برصيد 11 نقطة.

الأهلي والحزم

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