تردد القنوات الناقلة لـ مباريات كأس العالم للأندية

تنطلق غدًا مباريات كأس العالم للأندية 2022 في المغرب بلقاء الافتتاح بين النادي الأهلي المصري ونادي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، حيث تُقام في المغرب.

تردد القنوات الناقلة

وتُنقل مباريات البطولة عبر قناتي SSC السعودية و TNT القناة المغربية الرياضية.

ويُعد 11157 هو تردد القناة المغربية الرياضية والقمر الصناعي لها هو العرب سات، كما أن معامل استقطاب القناة عمودي، ومعدل الترميز الخاص بها 27500، تصحيح الخطأ 5/6.

أما تردد قناة SSC عبر قمر النايل سات فهو 12523، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة SSC عبر قمر العرب سات هو 12418، استقطاب القناة هو أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/4.

مباريات كأس العالم للأندية

وتُقام مباريات كأس العالم للأندية في المغرب خلال الفترة من 1 وحتى 11 من شهر فبراير، على ملعبي مراكش وأغادير الكبيرين، وتنطلق البطولة بمواجهة الأهلي المصري وأوكلاند سيتي.

ويُشارك في كأس العالم للأندية كل من؛ ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا، سياتيل ساوندرز الأمريكي بطل دوري أبطال كونكاكاف، فلامنجو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس، أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل قارة أوقيانوسيا.

وتشهد النسخة الجديدة من البطولة مشاركة 3 أندية عربية، وهي؛ الوداد البيضاوي المغربي المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا، ووصيفه الأهلي المصري بدلًا من ممثل البلد المضيف، بجانب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال كممثل لآسيا باعتباره بطل النسخة الماضية من دوري الأبطال.

وتنطلق مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي، غدًا في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة عبر قناتي SSC1 HD و SHAHID VIP، كما تُقام المباراة على ملعب طنجة في مدينة طنجة المغربية.