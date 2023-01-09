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ضمن 500 فرصة استثمارية ستطرحها أمانة الشرقية

ترسية المشروع الاستثماري لإزالة السيارات والهياكل التالفة بحاضرة الدمام

2023-01-09 الساعة 3:02
ترسية المشروع الاستثماري لإزالة السيارات والهياكل التالفة بحاضرة الدمام
المواطن - واس

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أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، عن ترسية المشروع الاستثماري لإزالة السيارات، والهياكل، والمعادن التالفة، والقوارب، واللوحات والمظلات، والأنقاض، وإعادة تدويرها في حاضرة الدمام (الدمام، الخبر، الظهران)، بهدف إزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري والمحافظة على سلامة البيئة.

الفرص الاستثمارية

وتأتي هذه الفرصة الاستثمارية امتداداً لجهود الأمانة والمشاريع والمبادرات الاستثمارية التي تم طرحها بالتعاون مع مختلف القطاعات والهادفة لتنشيط الحركة الاقتصادية الداعمة للمستثمرين ورواد الأعمال والراغبين بالاستثمار في مختلف القطاعات تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 في إشراك القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل وتنشيط الحركة الاقتصادية بمختلف المدن والمحافظات بالمنطقة الشرقية، وتعزيز مفهوم جودة الحياة، ودعم السياحة والترفيه، وخلق فرص وظيفية جديدة.

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مشروعات الأمانة

وتعتبر هذه الفرصة ضمن 500 فرصة استثمارية، سيتم طرحها من قبل الأمانة، حيث تمتد بعض هذه الفرص إلى 50 سنة مما يحفز المستثمرين ويرفع من جاذبية الاستثمارات بالأمانة، كما تم خفض الضمان البنكي المطلوب ليصل إلى 25٪ فقط ومدة الإعفاء تصل حتى 10٪ من إجمالي مدة العقد دعماً للمستثمرين ورواد الأعمال والتيسير عليهم ورفع جاذبية الاستثمار.
ودعت الأمانة المستثمرين ورواد الأعمال والراغبين بالاستثمار الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة وتفاصيلها والمشاركة بصناعة الاستثمار من خلال البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي (فرص) بكل شفافية وسهولة أو التواصل عبر القنوات التفاعلية مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة.

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