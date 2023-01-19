ترقية سعد بن محمد المطرود للمرتبة الرابعة عشرة

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رفع سعد بن محمد المطرود أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على ترقيته للمرتبة الرابعة عشرة.
كما قدم الشكر إلى وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، سائلاً المولى القدير العون والسداد في تأدية الأمانة وخدمة الوطن، وأن يعينه على أداء أعماله على الوجه الأكمل.