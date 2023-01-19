Icon

انتشار الإبل في مواقع ظهور الربيع نوع من الرعي الجائر Icon وظائف شاغرة لدى قطار سار Icon محمد أبو تريكة: إقامة مباراة كأس موسم الرياض ضد سان جيرمان فكرة عبقرية Icon اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الجديد تسترشد بأحكام من الدول الرائدة Icon ضبط 1969 مركبة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة Icon حضور جماهيري يزين مدرجات ملعب الملك فهد Icon لحظة سجود ماجد المهندس فور وصوله مطار البصرة Icon ترقية سعد بن محمد المطرود للمرتبة الرابعة عشرة Icon توضيح من التأمينات الاجتماعية بشأن عمل المشترك لدى أكثر من وظيفة Icon اللحوم المزيفة حيلة فشلت في إنقاذ العالم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

المجتمع
حصاد اليوم
سائلًا الله العون في تأدية عمله

ترقية سعد بن محمد المطرود للمرتبة الرابعة عشرة

2023-01-19 الساعة 7:19
ترقية سعد بن محمد المطرود للمرتبة الرابعة عشرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

رفع سعد بن محمد المطرود أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على ترقيته للمرتبة الرابعة عشرة.

تأدية الأمانة

كما قدم الشكر إلى وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، سائلاً المولى القدير العون والسداد في تأدية الأمانة وخدمة الوطن، وأن يعينه على أداء أعماله على الوجه الأكمل.

قد يهمّك أيضاً
Img

تعليم الشمالية: الدراسة غدًا عبر منصتي مدرستي وروضتي

Img

إعادة فتح طريق الهدا بعد توقف الأمطار

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خسارة ليدز ضد مان سيتي بثلاثية
الرياضة

خسارة ليدز ضد مان سيتي بثلاثية

الرياضة
إليسا تقرر الاختفاء بسبب جمهورها
مشاهير

إليسا تقرر الاختفاء بسبب جمهورها

مشاهير
مفقودة خميس مشيط تعاني من مشاكل نفسية...
السعودية اليوم

مفقودة خميس مشيط تعاني من مشاكل نفسية...

السعودية اليوم
تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة اليمن
الرياضة

تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة اليمن

الرياضة
المنتخب السعودي الـ49 عالميًا
الرياضة

المنتخب السعودي الـ49 عالميًا

الرياضة
خطة للطوارئ وجاهزية قصوى لاستقبال الأمطار بمكة...
السعودية اليوم

خطة للطوارئ وجاهزية قصوى لاستقبال الأمطار بمكة...

السعودية اليوم
إعدام 10 ملايين دجاجة في اليابان
صحة وطب‎

إعدام 10 ملايين دجاجة في اليابان

صحة وطب‎
إلغاء تأشيرات الدخول إلى روسيا مع 4...
حصاد اليوم

إلغاء تأشيرات الدخول إلى روسيا مع 4...

حصاد اليوم