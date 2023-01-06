Icon

وفاة مواطنة في بيشة سقطت من مبنى تحت الإنشاء Icon تحذير.. الكتمان يؤدي إلى اضطرابات نفسية ويسبب الاكتئاب Icon قائد القوات الخاصة للأمن البيئي يتفقَّد المراكز الميدانية في محمية شرعان Icon اختتام التمرين البحري المشترك تصدي 5 Icon الغذاء والدواء: 5 أخطاء شائعة تُعرِّض منتجات التجميل للبكتيريا Icon توقعات بأمطار غزيرة على الرياض والشرقية ورفع التنبيه إلى تحذير Icon الذكاء الاصطناعي يكشف في 10 ثوانٍ سبب بكاء الرضع Icon النصر يسعى لتعزيز صدارته Icon مقتل صديق بوتين أثناء عبوره الشارع  Icon توقعات باستمرار الأمطار على 3 مناطق حتى المساء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

المجتمع
حصاد اليوم

ترقية عبدالله العسيري إلى المرتبة الـ14 بجامعة بيشة

2023-01-06 الساعة 8:29
ترقية عبدالله العسيري إلى المرتبة الـ14 بجامعة بيشة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

صدرت موافقة وزير التعليم، على ترقية عبدالله بن أحمد العسيري إلى المرتبة الرابعة عشرة في جامعة بيشة.

أسرة صحيفة “المواطن” تبارك لـ “أبي أحمد” هذه الترقية، وتسأل الله أن تكون عونًا له على الطاعة.

قد يهمّك أيضاً
Img

متحدث الأرصاد: لا يوجد مشروع لتفريق السحب بالمملكة

Img

توتنهام يستفيق ويُمطر شباك كريستال بالاس برباعية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أوناحي: نسعى لتحقيق مزيد من الإنجازات بالمونديال
كأس العالم

أوناحي: نسعى لتحقيق مزيد من الإنجازات بالمونديال

كأس العالم
مساعي الخيرية تشارك في حفل برنامج أهالينا...
السعودية اليوم

مساعي الخيرية تشارك في حفل برنامج أهالينا...

السعودية اليوم
دعوة لتوسيع خدمات المنصة الوطنية للعمل التطوعي...
السعودية اليوم

دعوة لتوسيع خدمات المنصة الوطنية للعمل التطوعي...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في شركة الفنار
وظائف

وظائف شاغرة في شركة الفنار

وظائف
مربعانية ديسمبر كانت معتدلة وتوقعات بتكرارها في...
السعودية اليوم

مربعانية ديسمبر كانت معتدلة وتوقعات بتكرارها في...

السعودية اليوم
حساب المواطن عن مكافأة الطلاب: افصحوا عنها
حصاد اليوم

حساب المواطن عن مكافأة الطلاب: افصحوا عنها

حصاد اليوم
10 وفيات في حريق بناية سكنية بمدينة...
العالم

10 وفيات في حريق بناية سكنية بمدينة...

العالم
الأمر بالمعروف تشارك بدورياتها الميدانية بمهرجان الملك...
السعودية اليوم

الأمر بالمعروف تشارك بدورياتها الميدانية بمهرجان الملك...

السعودية اليوم