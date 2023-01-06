ترقية عبدالله العسيري إلى المرتبة الـ14 بجامعة بيشة

صدرت موافقة وزير التعليم، على ترقية عبدالله بن أحمد العسيري إلى المرتبة الرابعة عشرة في جامعة بيشة.

أسرة صحيفة “المواطن” تبارك لـ “أبي أحمد” هذه الترقية، وتسأل الله أن تكون عونًا له على الطاعة.