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ردًا على السماح لاحتجاجات مناهضة لأنقرة

تركيا تلغي زيارة لوزير الدفاع السويدي

2023-01-21 الساعة 11:32
تركيا تلغي زيارة لوزير الدفاع السويدي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت تركيا، اليوم السبت، إلغاء زيارة كان من المقرر أن يقوم بها وزير الدفاع السويدي إلى أنقرة ردًا على سماح الدولة الاسكندنافية لاحتجاجات مناهضة لتركيا.

زيارة مرتقبة

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار: فقدت زيارة وزير الدفاع السويدي بال جونسون إلى تركيا في 27 يناير مغزاها، لذا ألغينا الزيارة.

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وكان جونسون يعتزم السفر نهاية هذا الأسبوع إلى أنقرة بناء على دعوة من نظيره التركي، إذ تأمل الدولة الاسكندنافية في حث تركيا على التصديق على محاولتها الانضمام لحلف شمال الأطلسي الناتو.

احتجاجات مناهضة

وقال أكار إنه ناقش عدم وجود إجراءات لمواجهة الاحتجاجات المناهضة لتركيا في السويد مع الرئيس رجب طيب أردوغان، ونقل رد فعله إلى نظيره السويدي على هامش اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا.

وأضاف بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية: من غير المقبول عدم اتخاذ خطوة أو رد في مواجهة هذه الاحتجاجات، كان ينبغي اتخاذ الإجراءات الضرورية.

استدعاء السفير

واستدعت تركيا، أمس الجمعة، السفير السويدي بسبب تصريح سلطات بلاده باحتجاج بالقرب من السفارة التركية في ستوكهولم يشمل حرق المصحف، والمقرر تنظيمه اليوم السبت.

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