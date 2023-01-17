تركي آل الشيخ: إغلاق مزاد تذكرة فوق الخيال مساءً

أعلن رئيس المؤسسة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ أن مزاد تذكرة فوق الخيال سيتم إغلاقه مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الـ 11 مساءً.

مخصصة للأعمال الخيرية

وذكر آل الشيخ عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر” أن الأموال الخاصة بتذكرة فوق الخيال مخصصة للأعمال الخيرية بمنصة “إحسان”، والتي بلغت حتى الآن 10 ملايين ريال، متمنيًا زيادته مع إغلاق المزاد.

مزايا تذكرة فوق الخيال

تحمل عدداً من المزايا منها حضور حفل تتويج الفائز بكأس موسم الرياض، والذي سيجمع فريق موسم الرياض، من نجوم ناديي الهلال والنصر، وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، والتي ستقام في ملعب الملك فهد الدولي يوم 19 يناير الجاري.