البنك الأهلي يوصي بزيادة رأس المال إلى 60 مليار ريال مشاركة نوعية لـ المائدة السعودية بمدينة ليون الفرنسية تركي آل الشيخ: إغلاق مزاد تذكرة فوق الخيال مساءً وظائف بالهيئة السعودية للمقاولين اليوم.. بدء تطبيق ثاني مراحل برنامج تنظيم دخول الشاحنات بالرياض المستشفى التخصصي يوفر 175 وظيفة في 3 مدن لحظة تساقط الثلوج على جبل اللوز في نيوم توقعات باستمرار الحالة الممطرة للمساء وبداية موجة البرد الخامسة يوتيوب يحصل على ميزة مجانية لعرض القنوات التلفزيونية الجدعان يتوقع انخفاض التضخم في السعودية إلى نحو 2.5 – 2.6%
أعلن رئيس المؤسسة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ أن مزاد تذكرة فوق الخيال سيتم إغلاقه مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الـ 11 مساءً.
وذكر آل الشيخ عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر” أن الأموال الخاصة بتذكرة فوق الخيال مخصصة للأعمال الخيرية بمنصة “إحسان”، والتي بلغت حتى الآن 10 ملايين ريال، متمنيًا زيادته مع إغلاق المزاد.
تحمل عدداً من المزايا منها حضور حفل تتويج الفائز بكأس موسم الرياض، والذي سيجمع فريق موسم الرياض، من نجوم ناديي الهلال والنصر، وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، والتي ستقام في ملعب الملك فهد الدولي يوم 19 يناير الجاري.