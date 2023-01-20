تركي آل الشيخ صانع قمة فوق الخيال

جذب رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ أنظار العالم إلى الرياض بمواجهة نجوم النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان الفرنسي.

نجوم النصر والهلال ضد سان جيرمان

ولعب فريق النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان بكامل نجومه بالأمس، على استاد الملك فهد الدولي ضمن منافسات كأس موسم الرياض، وانتهت المواجهة بفوز الفريق الفرنسي بنتيجة 5/4، وتتويجه باللقب.

وتوج تركي آل الشيخ، باريس سان جيرمان بكأس موسم الرياض والميداليات الذهبية، وحصل نجوم الهلال والنصر على الميداليات الفضية، كما منح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جائزة أفضل لاعب في المباراة.

تذكرة فوق الخيال

وقبل مواجهة كأس موسم الرياض، أعلن تركي آل الشيخ عن فتح باب المزاد العلني لبيع تذكرة فوق الخيال، على أن يتم التبرع بقيمتها بالكامل لمنصة إحسان الخيرية، والتي فاز بها رجل الأعمال مشرف الغامدي بقيمة 10 ملايين ريال.

وأتاحت التذكرة مزايا استثنائية لحاملها، ومنها؛ حضور وتناول وجبة الغداء أو العشاء مع نجوم الفريقين، بالإضافة إلى مميزات أخرى مثل حضور مراسم التتويج ودخول غرفة ملابس طرفي المباراة.

إشادة بجهود تركي آل الشيخ

ونال رئيس الهيئة العامة للترفيه إشادة كبيرة على الجهود التي قام بها طوال الفترة الماضية، من أجل تنظيم مباراة كأس موسم الرياض بشكل مبهر، ليصبح اسم تركي آل الشيخ ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وقال عبدالرحمن الحميدي: “في الرياض.. موسمٌ برع في ابتكاره ودعم أطواره رؤية الملهم.. محمد بن سلمان، وأتقن في تنفيذها.. تركي آل الشيخ فصنع صاحبُ المعال.. ليلةً أشبهَ بالكرنفال”.

وكتب عبدالعزيز بغلف: “لو لم يكن غير هذا الإبداع والمتعة في الشوط الأول لكفى.. شكراً معالي الإبداع تركي آل الشيخ.. شكراً لنجوم الفريقين وللجمهور الحبيب”،

وتابع نجم النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور: “لا تربطني به علاقة من قريب أو بعيد ولكن شهادة لله المستشار آل الشيخ أي عمل يضع يده عليه ينجح ذلك بانه صاحب فكر عالي وحس رياضي كبير ما شاء الله”.

وواصل سرور تغريدته قائلًا: “فكرة لعب النصر والهلال في منتخب واحد فكرة جميلة منها تقريب الجمهورين بصف واحد وطرد الفائض من المشاحنات وامتاع الرياضيين”.

وعلق المتحدث باسم النصر سابقًا، عبدالله بن زنان قائلًا: “مباراة أكثر من رائعة.. شكراً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.. شكراً ولي العهد عرّاب الرؤية الأمير محمد بن سلمان.. شكراً معالي المستشار تركي آل الشيخ.. مباراة جميلة استمتع بها العالم أجمع حفلت بأهداف جميلة”.

وأضاف الناقد الرياضي عدنان جستنيه: “مباراة بالأمس كانت فوق الخيال تسعة أهداف شفناها واستمتعنا بها في ليلة عمر غطاها الجمال.. شكراً ألف شكر لكل من فكر فيها وساهم في تنظيم مهرجان فرح عشناه وعلة مدى الأجيال لن ننساه”.

واستكمل تغريدته قائلًا: “ومن موسم لموسم تذكرة حب صناعة تركي آل الشيخ رسم خطوطها العريضة والواسعة الأفق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان”.

وقال محمد الدويش: “ليست تذكرة فقط فوق الخيال.. الليلة كلها خيال.. ليت من نظّمها ينظّم الدوري ومن نقلها ينقله لاسيما أنّ رونالدو وتاليسكا وسعود عبدالحميد وغيرهم ممن شاركوا فيها يشاركون فيه.. شكرًا بحجم الخيال”.