تركي آل الشيخ عن مبابي: لاعب مُتعب للنفسية

أشاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عبر حسابه في “تويتر” بقدرات اللاعب الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد تألقه في مباراة كأس موسم الرياض.

وغرد آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “مبابي لاعب متعب للنفسية، المفروض ما يلعب كورة، المفروض سباق 100 متر، جد هو المستقبل، مش ممكن”.

وكان النجم الفرنسي سجل هدفًا وصنع آخر في مباراة الفريق المكون من نجوم الهلال والنصر، حيث فاز باريس سان جيرمان بنتيجة 5/ 4.

يذكر أن نجم باريس سان جيرمان تُوج بلقب كأس العالم مع منتخب فرنسا عام 2018، ووصل إلى نهائي مونديال 2022، لكن منتخب الديوك الفرنسية، خسر اللقب أمام منتخب الأرجنتين بركلات الجزاء الترجيحية.