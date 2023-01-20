تركي آل الشيخ عن مبابي: لاعب مُتعب للنفسية

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أشاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عبر حسابه في “تويتر” بقدرات اللاعب الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد تألقه في مباراة كأس موسم الرياض.
امبابي لاعب متعب للنفسية …المفروض مايلعب كوره … المفروض سباق ١٠٠ متر … جد هو المستقبل … مش ممكن! pic.twitter.com/8AgvUhYgpIقد يهمّك أيضاً
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 19, 2023
وغرد آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “مبابي لاعب متعب للنفسية، المفروض ما يلعب كورة، المفروض سباق 100 متر، جد هو المستقبل، مش ممكن”.
وكان النجم الفرنسي سجل هدفًا وصنع آخر في مباراة الفريق المكون من نجوم الهلال والنصر، حيث فاز باريس سان جيرمان بنتيجة 5/ 4.
يذكر أن نجم باريس سان جيرمان تُوج بلقب كأس العالم مع منتخب فرنسا عام 2018، ووصل إلى نهائي مونديال 2022، لكن منتخب الديوك الفرنسية، خسر اللقب أمام منتخب الأرجنتين بركلات الجزاء الترجيحية.