تركي آل الشيخ: لا أملك قرار إقامة كأس موسم الرياض سنويًّا

أوضح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، أنه لا يملك حاليًّا قرار إقامة مباراة كأس موسم الرياض سنويًّا، وذلك عند حديثه عن مباراة نجوم الهلال والنصر ضد نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي مساء اليوم الخميس في ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وتحدث آل الشيخ في برنامج “في المرمى” على قناة العربية قائلًا: “حاليًّا لا أملك القرار، لأنه إذا كنت مُكلف بإقامة موسم الرياض في السنة القادمة سأطلب وأحاول إقامته، لكن لا يُمكنني الإجابة على هذا الأمر وحسمه حاليًّا”.

لا سقف للطموحات

وأضاف آل الشيخ: “لا يوجد سقف لطموحاتنا بوجود القيادة الحكيمة والدعم المتواصل، هذه نقطة في بحر”.

وتابع رئيس الهيئة العامة للترفيه: “النقل بالمجان ولا أريد ذكر عدد القنوات الناقلة ولكن المباراة سوف يتم مشاهدتها من اليابان إلى هاواي بالمجان، وهناك قنوات تابعة للشركة العربية سواء كانت في السعودية أو في دول الخليج ستنقل المباراة Live في تجربة تحدث للمرة الأولى”.

وواصل: “أتمنى من نجوم النصر والهلال نقل صورة مميزة عن المملكة للخارج وكذلك من جماهير الناديين عند التشجيع في مباراة كأس موسم الرياض، ولمست من لاعبي الهلال والنصر روح عالية وبينهم صداقات حاليًّا عندما تقابلت معهم”.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ لـ #في_المرمى: هذا ما أتمناه من نجوم #النصر و #الهلال قبل مواجهة #باريس سان جيرمان pic.twitter.com/Lkb4gPDXau — العربية – في المرمى (@FilMarma) January 18, 2023

القنوات الناقلة لـ كأس موسم الرياض

وستُعرض المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة اليوم على قنوات BEIN SPORTS المفتوحة وBEIN SPORTS 2, BEIN SPORTS 1 ENGLISH , BEIN SPORTS 2 FRENCH.