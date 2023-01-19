تركي آل الشيخ: لا أملك قرار إقامة كأس موسم الرياض سنويًّا

تركي آل الشيخ: لا أملك قرار إقامة كأس موسم الرياض سنويًّا استمتع بالسيارات الرياضية النادرة في معرض SEVEN CONCOURS مشروع قانون يساوي شهادة الرجل والمرأة في المغرب أمير عسير يتابع الحالة الصحية لمصابي حادث الحافلة المدرسية مصر تتكفل بعلاج الفنان عمرو محمد علي لقطات من استضافة تركي آل الشيخ لـ نجوم فريق موسم الرياض السياحة: عقوبات عدم تنفيذ إجراءات المواءمة تصل لإغلاق المنشأة إنقاذ رجل تونسي سقط في بئر عميقة موعد نهائي خليجي 25 والقنوات الناقلة بدء تطبيق نظام الشركات الجديد
أوضح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، أنه لا يملك حاليًّا قرار إقامة مباراة كأس موسم الرياض سنويًّا، وذلك عند حديثه عن مباراة نجوم الهلال والنصر ضد نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي مساء اليوم الخميس في ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.
هل ستصبح كأس موسم الرياض سنوية؟ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ يجيب خلال حديثه لـ #في_المرمى pic.twitter.com/4uIREBCqVTقد يهمّك أيضاً
— العربية – في المرمى (@FilMarma) January 18, 2023
وتحدث آل الشيخ في برنامج “في المرمى” على قناة العربية قائلًا: “حاليًّا لا أملك القرار، لأنه إذا كنت مُكلف بإقامة موسم الرياض في السنة القادمة سأطلب وأحاول إقامته، لكن لا يُمكنني الإجابة على هذا الأمر وحسمه حاليًّا”.
وأضاف آل الشيخ: “لا يوجد سقف لطموحاتنا بوجود القيادة الحكيمة والدعم المتواصل، هذه نقطة في بحر”.
وتابع رئيس الهيئة العامة للترفيه: “النقل بالمجان ولا أريد ذكر عدد القنوات الناقلة ولكن المباراة سوف يتم مشاهدتها من اليابان إلى هاواي بالمجان، وهناك قنوات تابعة للشركة العربية سواء كانت في السعودية أو في دول الخليج ستنقل المباراة Live في تجربة تحدث للمرة الأولى”.
وواصل: “أتمنى من نجوم النصر والهلال نقل صورة مميزة عن المملكة للخارج وكذلك من جماهير الناديين عند التشجيع في مباراة كأس موسم الرياض، ولمست من لاعبي الهلال والنصر روح عالية وبينهم صداقات حاليًّا عندما تقابلت معهم”.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ لـ #في_المرمى: هذا ما أتمناه من نجوم #النصر و #الهلال قبل مواجهة #باريس سان جيرمان pic.twitter.com/Lkb4gPDXau
— العربية – في المرمى (@FilMarma) January 18, 2023
وستُعرض المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة اليوم على قنوات BEIN SPORTS المفتوحة وBEIN SPORTS 2, BEIN SPORTS 1 ENGLISH , BEIN SPORTS 2 FRENCH.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ لـ #في_المرمى: نقل مباراة موسم الرياض سيكون تاريخي.. وستتاح مشاهدتها من اليابان إلى هاواي وبالمجان pic.twitter.com/T5sSxXWPaA
— العربية – في المرمى (@FilMarma) January 18, 2023