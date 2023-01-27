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عاد إلى الغناء بعد الحداد

تركي آل الشيخ يستقبل جورج وسوف بالأحضان: مع أبو وديع الغالي

2023-01-27 الساعة 11:31
تركي آل الشيخ يستقبل جورج وسوف بالأحضان: مع أبو وديع الغالي
المواطن - فريق التحرير

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نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، مقطع فيديو يوثق لحظات استقباله للفنان جورج وسوف في المملكة.

وأظهر الفيديو المستشار تركي وهو يستقبل سلطان الطرب عند باب السيارة بالأحضان، كما نشر لقطات مصورة، معلقًا عليها: مع أبو وديع الغالي.

كشف الفنان اللبناني جورج وسوف، الذي يعيش حالة حزن على وفاة نجله وديع، أنه سيعود لمزاولة نشاطه الفني على أن تكون باكورة أعماله أغنية للراحل.

حقيقة الاعتزال

وجاءت عودة أبو وديع بعد شائعات حول اعتزاله الغناء بعد وفاة ابنه، وصدر عن مكتب الفنان جورج وسوف بيانًا شكر فيه كل من واساه بمحنته، معتذرًا بسبب إلغاء حفلات كانت مقررة مسبقًا، ومؤكدًا عودته للغناء كون الأغنية تبقى عند أبو وديع أصدق تعبير عن وجعه”.

وجاء في البيان: “يشكر الفنان جورج وسوف كل من واساه ووقف إلى جانبه في هذه المرحلة الأليمة، ويعتذر عن إلغاء مشاركته في المناسبات والمهرجانات والحفلات التي كانت مقررة في شهري يناير وفبراير نظرًا للظروف التي يمر بها”.

إهداء لابنه

وتابع: “وبما أن الأغنية تبقى عند أبو وديع أصدق تعبير عن وجعه، سيكون له قبل كل شيء موعد مع أغنية لابنه الراحل وديع، على أن يعاود العمل وفق التزاماته مع نهاية فبراير مقدرًا محبيه ومتابعيه الذين غمروه بعاطفة نبيلة لن ينساها، وطالبًا من الله أن يُبعد هذه المصائب عن الجميع”.

يذكر أن آخر إطلالات الفنان السوري جورج وسوف كانت بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية، حيث أحيا حفلًا موسيقيًّا ضخما بعنوان Trio Night، إلى جانب العديد من نجوم الموسيقى في الوطن العربي، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي.

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