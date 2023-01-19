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بحضور رئيس باريس سان جيرمان

تركي آل الشيخ يستقبل ميسي قبل كأس موسم الرياض

2023-01-19 الساعة 4:55
تركي آل الشيخ يستقبل ميسي قبل كأس موسم الرياض
المواطن - مروة نبيل

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حظى نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الأرجنتيني ليونيل ميسي باستقبال خاص من رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، بعد وصوله إلى الرياض.

تركي آل الشيخ يلتقي ميسي

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة له تجمعه بميسي، وأخرى تضم رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، وذلك بعد الاستقبال الرسمي الذي حظيت به البعثة اليوم.

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تركي آل الشيخ مع ميسي وناصر الخليفي
آل الشيخ مع ميسي والخليفي – المصدر @Turki_alalshikh

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة تركي آل الشيخ، حيث أبدى المشجعين عن تمنياتهم بأن يسفر هذا الاجتماع عن توقيع ليونيل ميسي لنادي الهلال، ووصفه المتابعون بأنه الأفضل في التاريخ، فيما طلب منه البعض الآخر بضم صفقة عالمية لنادي الاتحاد.

تركي آل الشيخ وميسي
تركي آل الشيخ مع ميسي – المصدر @Turki_alalshikh

الهلال يسعى لحسم الصفقة

وكانت الجماهير قد تداولت اليوم صورًا وفيديو لحديث جانبي بين رئيس نادي الهلال، فهد بن نافل، وناصر الخليفي، ويتوسطهم تركي آل الشيخ الذي تبادل الحديث معهما أيضًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وجاء الحديث، على هامش تواجد ناصر الخليفي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان لمواجهة فريق النصر والهلال في كأس موسم الرياض، اليوم الخميس، على استاد الملك فهد الدولي.

فهد بن نافل وناصر الخليفي 1
جانب من حديث بن نافل والخليفي

وربطت الجماهير هذا الحديث بمستقبل النجم الأرجنتيني ميسي، واحتمالية وجود مفاوضات بين الناديين بشأن انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال الفترة المقبلة.

وينتهي تعاقد ميسي صاحب الـ35 عامًا، مع باريس سان جيرمان في صيف 2023، وتحاول الإدارة التجديد معه لموسم رياضي آخر، وارتبط اسمه بالانتقال إلى الزعيم، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ميسي في الرياض
ميسي – المصدر @PSG_arab

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