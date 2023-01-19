تركي آل الشيخ يستقبل ميسي قبل كأس موسم الرياض

حظى نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الأرجنتيني ليونيل ميسي باستقبال خاص من رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، بعد وصوله إلى الرياض.

تركي آل الشيخ يلتقي ميسي

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة له تجمعه بميسي، وأخرى تضم رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، وذلك بعد الاستقبال الرسمي الذي حظيت به البعثة اليوم.

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة تركي آل الشيخ، حيث أبدى المشجعين عن تمنياتهم بأن يسفر هذا الاجتماع عن توقيع ليونيل ميسي لنادي الهلال، ووصفه المتابعون بأنه الأفضل في التاريخ، فيما طلب منه البعض الآخر بضم صفقة عالمية لنادي الاتحاد.

الهلال يسعى لحسم الصفقة

وكانت الجماهير قد تداولت اليوم صورًا وفيديو لحديث جانبي بين رئيس نادي الهلال، فهد بن نافل، وناصر الخليفي، ويتوسطهم تركي آل الشيخ الذي تبادل الحديث معهما أيضًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وجاء الحديث، على هامش تواجد ناصر الخليفي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان لمواجهة فريق النصر والهلال في كأس موسم الرياض، اليوم الخميس، على استاد الملك فهد الدولي.

وربطت الجماهير هذا الحديث بمستقبل النجم الأرجنتيني ميسي، واحتمالية وجود مفاوضات بين الناديين بشأن انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال الفترة المقبلة.

وينتهي تعاقد ميسي صاحب الـ35 عامًا، مع باريس سان جيرمان في صيف 2023، وتحاول الإدارة التجديد معه لموسم رياضي آخر، وارتبط اسمه بالانتقال إلى الزعيم، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).