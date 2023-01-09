تركي آل الشيخ يطرح مزاداً على تذكرة وحيدة فوق الخيال.. ريعها لمنصة إحسان

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه، عن طرح مزاد على تذكرة وحيدة فوق الخيال، موضحاً أن ريعها بالكامل سيكون لمنصة إحسان الخيرية.

مميزات خاصة جداً

وقال تركي آل الشيخ، في تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: “لأول مرة .. طرح مزاد على التذكرة الوحيدة “فوق الخيال” بمميزات فريدة ومختلفة خاصة جداً.

الريع لمنصة إحسان

وأضاف “سيكون لها مميزات منها حضور تتويج كأس موسم الرياض وتكريم الفائز بالكأس، والدخول لغرفة الملابس ينتهي يوم ١٧ المزاد”.

وتابع المستشار تركي آل الشيخ “لا أحد يكلمني بأقل من مليون ريال (ريعها كامل لمنصة إحسان الخيرية).

وأضاف تركي آل الشيخ في تغريدة أخرى “أنا داخل المزاد الآن بـ 2 مليون ريال لهذه التذكرة … نشوف كم توصل”.

المغردون يتفاعلون

وتفاعل المغردون مع تغريدة المستشار تركي آل الشيخ ، حيث علق صاحب حساب أسطورة بقوله “فكرة عظيمة جزاك الله خير”.

وعلق خالد بن عبدالعزيز بقوله “فكرة مميزة وجميلة، وبادرة خير تحسب لك يابو ناصر عسى الله يكتب أجرك ويجزاك خير”.

وتفاعل بدر بن مقيم مع تغريدة تركي آل الشيخ بقوله “فكرة جبارة، الله يكتب أجرك”.

وغرد عدنان جستنيه بقوله “جزاك الله خير فكرة رائدة وبالتوفيق “.