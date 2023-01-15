تركي آل الشيخ يمنح رونالدو شارة قيادة فريق نجوم الهلال والنصر

منح تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو شارة قيادة الفريق المكون من ناديي الهلال والنصر لـ مباراة كأس موسم الرياض، الخميس المقبل أمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر” قبل قليل مقطع فيديو له مع النجم البرتغالي رونالدو قائلًا وهو يمنحه شارة القيادة: “الوعد إن شاء الله يوم 19 يناير، لقاء فوق الخيال، ومدير الفريق الكابتن خالد الشنيف وإن شاء الله التشكيلة غدًا بيعلنها المدرب وخالد، أتمنى يومها ننسى الهلال والنصر ساعتين، ونصير كلنا موسم الرياض، وبعد الساعتين نوقف الهدنة”.

نفاد تذاكر مباراة كأس موسم الرياض

وكشفت تقارير إعلامية عن نفاد تذاكر مباراة كأس موسم الرياض، التي تُقام يوم 19 يناير الجاري بين فريق مكون من نجوم الهلال والنصر ضد نجوم باريس سان جيرمان.

وذكرت الهيئة العامة للترفيه أن سعر التذكرة خلف المرمى يصل إلى 35 ريالًا، بينما سعر تذكرة جانب المنصة يصل إلى 40 ريالًا وسعر تذكرة الدرجة الأولى يصل إلى 60 ريالًا، بينما سعر تذكرة الدرجة الذهبية يصل إلى 1550 ريالًا.

ومن المقرر أن يلعب نجوم النصر والهلال ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض، يوم 19 يناير عند الساعة الثامنة مساء، على إستاد الملك فهد الدولي.

مدرب أرجنتيني يقود رونالدو والهلال والنصر

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن مؤخرًا عن تولي المدير الفني الأرجنتيني، مارسيلو جاياردو، الحاصل على كأس ليبرتادوريس مرتين، لفريق موسم الرياض ضد باريس سان جيرمان.

وكان جاياردو قد قاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريفر بليت الأرجنتيني، وحقق نتائج مميزة معه، خصوصًا عندما حقق لقب ليبرتادوريس على حساب غريمه التقليدي بوكا جونيوز، في ديسمبر 2018.