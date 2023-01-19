تركي آل الشيخ يمنح رونالدو لقب رجل مباراة كأس موسم الرياض

منح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لقب أفضل لاعب في مباراة كأس موسم الرياض بين فريق نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونال رونالدو بعد أن تألق وسجل هدفين لفريق نجوم الهلال والنصر، في شباك فريق موسم الرياض.

ملخص مباراة كأس موسم الرياض

وتُوج فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بـ كأس موسم الرياض بعد فوزه على فريق نجوم الهلال والنصر بنتيجة 5/ 4، في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وشهد الشوط الأول 4 أهداف، حيث سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الأول لـ سان جيرمان بالدقيقة الثانية بعد تمريرة متقنة من نيمار، ثم سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف التعادل لفريق موسم الرياض من ركلة جزاء في الدقيقة الـ34.

سان جيرمان يفوز بخماسية

ثم بعدها أضاف البرازيلي ماركينيوس الهدف الثاني لفريق العاصمة الفرنسية مستغلًّا خطأ في التمركز الدفاعي للاعبي الفريق المكون من نجوم الهلال والنصر.

وواصل رونالدو تألقه مسجلًا الهدف الثاني بعد متابعة مميزة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل الإسباني راموس الهدف الثالث لـ باريس سان جيرمان بعد تمريرة متقنة من مبابي، ثم بعدها أحرز اللاعب الكوري جانج هيون سو الهدف الثالث لفريق موسم الرياض.

ونجح مبابي في إضافة الهدف الرابع لـ سان جيرمان من ركلة جزاء، ثم سجل اللاعب هوجو الهدف الخامس للفريق الفرنسي.

وفي الدقيقة الـ93 سجل البرازيلي تاليسكا الهدف الرابع لفريق نجوم الهلال والنصر من تصويبة قوية.