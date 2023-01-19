تركي آل الشيخ يُتوج باريس سان جيرمان بـ كأس موسم الرياض

توج المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب كأس موسم الرياض، بعد فوزه مساء اليوم الخميس على فريق نجوم الهلال والنصر بخماسية مقابل 4 أهداف.

ونشر حساب قناة “الإخبارية” عبر “تويتر” مقطع فيديو لـ تركي آل الشيخ وهو يمنح لاعبي الفريق الفرنسي اللقب، في مباراة شهدت حضورًا جماهيريًّا ضخمًا وحضورًا مميزًا لـ الممثل الهندي الشهير أميتاب باتشن.

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حصل على لقب أفضل لاعب في مباراة كأس موسم الرياض، بعد أن سجل ثنائية لفريق نجوم الهلال والنصر في شباك نادي باريس سان جيرمان.