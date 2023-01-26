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الرئيس الفرنسي لا يستبعد أي خيارات

تزايد الضغوط على ماكرون لإرسال دبابات إلى أوكرانيا

2023-01-26 الساعة 4:25
تزايد الضغوط على ماكرون لإرسال دبابات إلى أوكرانيا
المواطن - فريق التحرير

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قال السياسي الفرنسي فلوريان فيليبو،إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يتعرض لضغوط بهدف دفعه لتوريد دبابات Leclerc إلى أوكرانيا.

ضغوط على ماكرون

وأوضح فيليبو عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر”: “على ما يبدو، يتعرض ماكرون لضغوط لدفعه لإرسال دبابات Leclerc إلى زيلينسكي”.

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ودعا فيليبو إلى زيادة الضغط على ماكرون حتى لا يرسل الدبابات إلى أوكرانيا، قائلًا: “نحن نؤيد السلام ونعارض التأجيج المجنون للنزاع، الذي قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة: لا ترسلوا أي دبابات لزيلينسكي”.

أسلحة فرنسية

في وقت سابق، ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا يستبعد أي خيارات فيما يتعلق بتوريد الأسلحة الأخرى لأوكرانيا، بما في ذلك دبابات Leclerc.

ويشار إلى أن فرنسا، أرسلت مؤخرًا إلى أوكرانيا ستة مدافع هاوتزر من طراز TRF1 من عيار 155 مم، ومنظومتي دفاع جوي من طراز كروتالي، فيما تلقت أوكرانيا بالفعل كذلك 18 بطارية مدفعية من طراز CAESAR من فرنسا.

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