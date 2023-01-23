تزايد حالات تهريب البيض من المكسيك لأمريكا

كشف مسؤولو الجمارك أن ارتفاعًا كبيرًا في معدلات تهريب البيض على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك مع ارتفاع الأسعار، حيث يصل سعر الكرتونة (30 حبة) إلى 3.40 دولار في المكسيك، بينما 18 دولارًا في أمريكًا.

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وبحسب قانون الأمريكي، فإن استيراد البيض والدواجن من المكسيك إلى الولايات المتحدة محظور، وفقًا لبيان صحفي صادر عن الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، ويمكن أن يؤدي عدم التصريح بجلب البيض أو الدواجن إلى عقوبات مالية.

وأوضحت الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، أن منع استيراد البيض والدواجن إلى الولايات المتحدة من المكسيك للحد من انتشار المرض.

وأفادت جينيفر دي لا أو، مديرة العمليات الميدانية في مكتب الجمارك وحماية الحدود في البيان صحفي: نود أن نذكر المسافرين بأن اللوائح الزراعية الفيدرالية لا تزال سارية المفعول.

سبب الارتفاع

ويرجع جزء من سبب الارتفاع إلى تفشي إنفلونزا الطيور حاليًّا وفقًا لخدمة الأبحاث الاقتصادية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية.

وبحسب ما ورد أصابت إنفلونزا الطيور الدجاج البياض طوال عام 2022، وبسبب ذلك انخفض مخزون البيض في الولايات المتحدة الآن بنسبة 29% عمّا كان عليه قبل أسابيع من شهر ديسمبر.

وأكدت وزارة الزراعة الأمريكية، أن تفشي إنفلونزا الطيور أدى إلى فقدان أكثر من 57 مليون طائر في الولايات المتحدة، بما في ذلك الدجاج.