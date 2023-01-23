تزايد حالات تهريب البيض من المكسيك لأمريكا أطفال سوريا يلاحقون رتلًا أمريكيًّا بالحجارة ويمنعونه دخول قريتهم انقطاع بث مباراة النصر ضد الاتفاق يثير غضب الجماهير إنجاد: تلقينا 1715 بلاغًا خلال أسبوع منها 5 عن مفقودين لعبة ترعب سائحين في الصين بسبب عطل ميكانيكي موجز “المواطن” ليوم الأحد 22 يناير كريستيانو رونالدو يُطمئن النصراويين بـ ظهوره الأول قبل مواجهة الاتحاد قصة احتفاء السعوديين بأول رجب: يوم ميلاد الطيبين قنبلة على متن طائرة يونانية النصر في صدارة ترتيب دوري روشن بعد 14 جولة
كشف مسؤولو الجمارك أن ارتفاعًا كبيرًا في معدلات تهريب البيض على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك مع ارتفاع الأسعار، حيث يصل سعر الكرتونة (30 حبة) إلى 3.40 دولار في المكسيك، بينما 18 دولارًا في أمريكًا.
وبحسب قانون الأمريكي، فإن استيراد البيض والدواجن من المكسيك إلى الولايات المتحدة محظور، وفقًا لبيان صحفي صادر عن الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، ويمكن أن يؤدي عدم التصريح بجلب البيض أو الدواجن إلى عقوبات مالية.
وأوضحت الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، أن منع استيراد البيض والدواجن إلى الولايات المتحدة من المكسيك للحد من انتشار المرض.
وأفادت جينيفر دي لا أو، مديرة العمليات الميدانية في مكتب الجمارك وحماية الحدود في البيان صحفي: نود أن نذكر المسافرين بأن اللوائح الزراعية الفيدرالية لا تزال سارية المفعول.
ويرجع جزء من سبب الارتفاع إلى تفشي إنفلونزا الطيور حاليًّا وفقًا لخدمة الأبحاث الاقتصادية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية.
وبحسب ما ورد أصابت إنفلونزا الطيور الدجاج البياض طوال عام 2022، وبسبب ذلك انخفض مخزون البيض في الولايات المتحدة الآن بنسبة 29% عمّا كان عليه قبل أسابيع من شهر ديسمبر.
وأكدت وزارة الزراعة الأمريكية، أن تفشي إنفلونزا الطيور أدى إلى فقدان أكثر من 57 مليون طائر في الولايات المتحدة، بما في ذلك الدجاج.