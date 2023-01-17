تساؤلات بشأن اقتناء زوجة البشير لقلادة تايتانيك

أثار النطق بالحكم بقضية وداد بابكر، زوجة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، تساؤلات بشأن امتلاكها لجوهرة شبيهة بقلادة قلب المحيط الماسية الأسطورية، التي ارتدتها النجمة كيت وينسليت بفيلم تايتانيك الشهير.

الثراء الحرام

وأدانت محكمة جنايات مكافحة الفساد وجرائم الأموال العامة بالخرطوم، وداد بابكر، بتهمة الثراء الحرام يوم الأحد الماضي.

وقالت المحكمة إن المدانة اقتنت ثروة طائلة وقطع أراضٍ زراعية وسكنية، ونفائس، وأحجاراً كريمة، فشلت في إثبات ملكيتها بطرق مشروعة.

مصادرة الأموال

كما أمرت المحكمة بمصادرة الأموال والعقارات والمزارع والمشغولات الذهبية والأحجار الكريمة المنهوبة، بالإضافة لمصادرة حسابين مصرفيين في بنك أم درمان الوطني، لصالح حكومة السودان، وتغريم المدانة 100 مليون جنيه سودانيا، ما يعادل 175 ألف دولار أمريكي.

كشفت تقارير صحافية أن المحققين فُوجئوا أثناء مصادرة مقتنيات زوجة البشير بوجود لآلئ ونفائس وأحجار كريمة، بينها خرزة شبيهة بجوهرة قلب المحيط الشهيرة بفيلم تايتانيك، التي تعتبر واحدة من أشهر القلائد بالتاريخ، وتتميز القطعة النفيسة بماسة زرقاء، منحوتة على شكل قلب، مُحاطة بالماس الأبيض ويتدلى الحجر الكريم من سلسلة الماس الأبيض وتصل قيمة الماسة لأكثر من 20 مليون دولار.

شاهد إثبات

ودفعت هيئة الاتهام بالقضية بشاهد إثبات أمام المحكمة، ويعمل مهندساً جيولوجياً بالهيئة العامة للمواصفات والمقاييس بالخرطوم، وقال إن تقرير المعامل الفنية للمواصفات والمقاييس، يضم تفاصيل 12 قطعة مصوغات ذهبية وأحجارًا كريمة، ضبطت لدى المتهمة وداد بابكر.

وذكر الشاهد أن تقرير الفحص أثبت أن بعض الأحجار الكريمة لؤلؤ طبيعي، بالإضافة لقطعتين باللونين الأحمر والأخضر، مؤكداً عدم قدرته على تحديد قيمة الأحجار الكريمة المضبوطة لأنها تفوق قدراته وخبراته العملية.