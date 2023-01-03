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تساقط الصخور يغلق عقبة الفقرة بالمدينة المنورة مؤقتًا

2023-01-03 الساعة 10:43
تساقط الصخور يغلق عقبة الفقرة بالمدينة المنورة مؤقتًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، اليوم الثلاثاء، إغلاق عقبة الفقرة بالمدينة المنورة مؤقتًا.

وقالت الوزارة في تنويه عبر حسابها بتويتر: بالتعاون مع الجهات الأمنية ونظرًا لتساقط عدد من الصخور نتيجة الأمطار، تم إغلاق (عقبة الفقرة) بالمدينة المنورة مؤقتًا.

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أخذ الحيطة والحذر

كما دعت الوزارة الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الطرق الوعرة ومناطق تجمّع الأمطار، وتمنت السلامة للجميع.

 

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