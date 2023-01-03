تساقط الصخور يغلق عقبة الفقرة بالمدينة المنورة مؤقتًا

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أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، اليوم الثلاثاء، إغلاق عقبة الفقرة بالمدينة المنورة مؤقتًا.
وقالت الوزارة في تنويه عبر حسابها بتويتر: بالتعاون مع الجهات الأمنية ونظرًا لتساقط عدد من الصخور نتيجة الأمطار، تم إغلاق (عقبة الفقرة) بالمدينة المنورة مؤقتًا.
كما دعت الوزارة الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الطرق الوعرة ومناطق تجمّع الأمطار، وتمنت السلامة للجميع.