تساقط كثيف للبرد في العويقيلة بالحدود الشمالية

شهدت محافظة العويقيلة بمنطقة الحدود الشمالية، تساقطًا كثيفًا للبرد، وسط تحذيرات المركز الوطني للأرصاد.

ونشر خبير الطقس والفلك عبدالعزيز الحصيني، على حسابه بموقع “تويتر”، مقطع فيديو متداول، يرصد تساقط البرد في مركز الأيدية التابع لمحافظة العويقيلة بمنطقة الحدود الشمالية، معلنًا عن توقعاته الكتلة الباردة المتوقعة من مساء اليوم الثلاثاء.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية والجوف.

ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق وعلى أجزاء من مناطق حائل، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة ويتكون الصقيع على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف ومرتفعات تبوك في الصباح الباكر، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على وسط وشرق المملكة ويمتد تأثيرها الى جنوب المملكة.