Icon

بلاغ ضد سائق شاحنة بسبب فعلة خطيرة في الرياض Icon علامات تدل على اختراق كاميرا الويب للتجسس Icon 4 خطوات لتعزيز وعي الأطفال ماليًّا Icon اتصال عزاء من وزير الشؤون الإسلامية لوالد الشيخ جابر البسيسي وأشقائه Icon الياسمين أكثر الأحياء تداولًا في عدد الصفقات العقارية بالرياض خلال أسبوع Icon أغذية تعزز فرص الشيب المبكر Icon متورطون بعدد من القضايا في قبضة الأمن Icon نجمة هوليوود ماري أوزموند تحرم أبناءها من الميراث  Icon خدمات الملاحة الجوية تحصل على شهادة أفضل صاحب عمل Icon استقالة رئيس فيتنام بعد الكشف عن انتهاكات عديدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
توقعات بكتلة باردة مساء اليوم

تساقط كثيف للبرد في العويقيلة بالحدود الشمالية

2023-01-17 الساعة 7:22
تساقط كثيف للبرد في العويقيلة بالحدود الشمالية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهدت محافظة العويقيلة بمنطقة الحدود الشمالية، تساقطًا كثيفًا للبرد، وسط تحذيرات المركز الوطني للأرصاد.

ونشر خبير الطقس والفلك عبدالعزيز الحصيني، على حسابه بموقع “تويتر”، مقطع فيديو متداول، يرصد تساقط البرد في مركز الأيدية التابع لمحافظة العويقيلة بمنطقة الحدود الشمالية، معلنًا عن توقعاته الكتلة الباردة المتوقعة من مساء اليوم الثلاثاء.

قد يهمّك أيضاً
Img

النصر يخطف صدارة الأرقام المميزة بدوري روشن

Img

وظائف بـ شركة الأهلي إسناد في عدة مدن

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية والجوف.

ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق وعلى أجزاء من مناطق حائل، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة ويتكون الصقيع على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف ومرتفعات تبوك في الصباح الباكر، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على وسط وشرق المملكة ويمتد تأثيرها الى جنوب المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أول رد فعل من السهلاوي بعد تعرض...
الرياضة

أول رد فعل من السهلاوي بعد تعرض...

الرياضة
3 عرب بكأس العالم للأندية للمرة الثالثة
الرياضة

3 عرب بكأس العالم للأندية للمرة الثالثة

الرياضة
التعادل يحسم مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي
الرياضة

التعادل يحسم مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي

الرياضة
توقعات بأجواء مربعانية معتدلة نسبيًا
السعودية اليوم

توقعات بأجواء مربعانية معتدلة نسبيًا

السعودية اليوم
انطلاق قمة بغداد بالأردن بحضور ماكرون
العالم

انطلاق قمة بغداد بالأردن بحضور ماكرون

العالم
المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى...
أخبار رئيسية

المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى...

أخبار رئيسية
وظائف شاغرة في قطار سار
وظائف

وظائف شاغرة في قطار سار

وظائف
التدريب التقني في الشمالية عن بُعد اليوم
السعودية اليوم

التدريب التقني في الشمالية عن بُعد اليوم

السعودية اليوم