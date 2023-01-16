روسيا توجه تهديدًا شديد اللهجة لبريطانيا وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رئيس وزراء باكستان: قيادة محمد بن سلمان الديناميكية جعلت المملكة الأكثر ازدهارًا تساقط كثيف للثلوج على جبل اللوز في تبوك ألفارو ميدران يُنافس على أفضل هدف بالجولة الـ13 توقعات بهطول أمطار غزيرة وجريان سيول الليلة أكثر 5 لاعبين صناعة للأهداف بدوري روشن مشاهد لانفجار كبير داخل مصنع كيماويات بـ الصين وظائف هندسية وإدارية شاغرة في التصنيع الوطنية
تشهد مرتفعات جبل اللوز بمنطقة تبوك تساقطًا للثلوج، وذلك مع تحذيرات المركز الوطني للأرصاد بوجود فرصة لتساقط الثلوج وتكون الضباب على هذه المرتفعات.
تساقط خفيف للثلوج على جبال #اللوز في منطقة #تبوك. pic.twitter.com/i7WkJdCAU8قد يهمّك أيضاً
— العربية الطقس (@AlArabiya_Taqs) January 16, 2023
وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “العربية” على حسابها بموقع “تويتر”، تساقط الثلوج على جبل اللوز شمال غرب تبوك، مع هطول أمطار ونشاط في الرياح.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية والجوف.
كذلك توقع هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق حائل، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جازان، عسير والباحة، فيما تكون الفرصة مهيأة لتكون الضباب في ساعات الليل والصباح على أجزاء من تلك المناطق.
كما توجد فرصة لتساقط الثلوج وتكون الضباب على مرتفعات منطقة تبوك، ولا يستبعد تكون الصقيع على الحدود الشمالية والجوف في الصباح الباكر.