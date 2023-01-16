تساقط كثيف للثلوج على جبل اللوز في تبوك

تشهد مرتفعات جبل اللوز بمنطقة تبوك تساقطًا للثلوج، وذلك مع تحذيرات المركز الوطني للأرصاد بوجود فرصة لتساقط الثلوج وتكون الضباب على هذه المرتفعات.

تساقط الثلوج

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “العربية” على حسابها بموقع “تويتر”، تساقط الثلوج على جبل اللوز شمال غرب تبوك، مع هطول أمطار ونشاط في الرياح.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية والجوف.

كذلك توقع هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق حائل، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جازان، عسير والباحة، فيما تكون الفرصة مهيأة لتكون الضباب في ساعات الليل والصباح على أجزاء من تلك المناطق.

كما توجد فرصة لتساقط الثلوج وتكون الضباب على مرتفعات منطقة تبوك، ولا يستبعد تكون الصقيع على الحدود الشمالية والجوف في الصباح الباكر.