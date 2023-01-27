تسجيل حالتي وفاة و35 إصابة كورونا جديدة

كشفت أرقام وزارة الصحة عن تسجيل حالتي وفاة إضافة إلى 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية.

كما أعلنت الوزارة عن تعافي (31) حالة، ليصل بذلك عدد الوفيات الإجمالي إلى (9,566) فيما وصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (827,807) حالة، تعافى منهم (815,386) حالة، بينما وصل عدد الحالات النشطة إلى (2,855) حالة منها (19) حالة حرجة.