تسجيل 18 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 25 أطعمة تساعد في مقاومة الإنفلونزا خلال الشتاء السعودية اليوم تبحث عن المكانة التي تليق بها على مستوى العالم الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك الأردن وفاة مواطنة في بيشة سقطت من مبنى تحت الإنشاء تحذير.. الكتمان يؤدي إلى اضطرابات نفسية ويسبب الاكتئاب قائد القوات الخاصة للأمن البيئي يتفقَّد المراكز الميدانية في محمية شرعان اختتام التمرين البحري المشترك تصدي 5 الغذاء والدواء: 5 أخطاء شائعة تُعرِّض منتجات التجميل للبكتيريا توقعات بأمطار غزيرة على الرياض والشرقية ورفع التنبيه إلى تحذير
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 7 يناير 2023، تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 827190 حالة.
وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 25 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 814821 حالة ولله الحمد، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9529 حالة وفاة، كما بلغ عدد الحالات الحرجة 21 حالة.
وفي وقت سابق، شددت وزارة الصحة على أهمية ارتداء الكمامة خاصة لمصابي الإنفلونزا الموسمية لمنع انتقال العدوى.
وأوضحت أن الكمامة تعد الحاجز الوقائي الذي يقلل من الإصابة بالإنفلونزا ويقلل من انتشار الفيروس ويحمي المحيطين من الإصابة بالعدوى.
وأكدت وزارة الصحة أهمية ارتداء الكمامة للمصابين بالإنفلونزا الموسمية لحماية المحيطين من حولهم.
وتابعت في حملتها التوعية “عيونك تكفي”، أنه في حالة إذا كنت مصابًا بالإنفلونزا الموسمية، فإن الكمامة تعد الحاجز الوقائي الذي يقلل من فرص الإصابة عن طريق تنفس الرذاذ وهو أحد أكثر طرق انتقال الإنفلونزا الموسمية خصوصًا أثناء الوجود في أماكن التجمعات والمنشآت الصحية، أو مع أشخاص تظهر عليهم أعراض الإصابة.
وكانت الصحة قد أطلقت حملة توعوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية تحت شعار “اللحظة اللي ما تتمناها”، مستهدفة الفئات الأكثر تأثرًا بها مثل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمصابين بنقص المناعة، والحوامل، إضافة إلى العاملين بالقطاع الصحي، وعامة أفراد المجتمع، مؤكدةً أن التطعيم آمن ولا توجد له آثار جانبية تُذكر.