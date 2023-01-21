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إجمالي حالات التعافي يرتفع لـ 815,209 حالات

تسجيل 22 إصابة جديدة بـ كورونا وتعافي 26 حالة

2023-01-21 الساعة 3:44
تسجيل 22 إصابة جديدة بـ كورونا وتعافي 26 حالة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، تسجيل 22 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19″، فيما رصدت تعافي 26 ووفاة حالة واحدة.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 827,578 حالة، من بينها 2814 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة.

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وتم تسجيل 22 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 815,209 حالات، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9555 حالة وفاة.

أهمية الكمامة

وفي وقت سابق، شددت وزارة الصحة على أهمية ارتداء الكمامة خاصة لمصابي الإنفلونزا الموسمية لمنع انتقال العدوى.

وأوضحت أن الكمامة تعد الحاجز الوقائي الذي يقلل من الإصابة بالإنفلونزا ويقلل من انتشار الفيروس ويحمي المحيطين من الإصابة بالعدوى.

وأكدت وزارة الصحة أهمية ارتداء الكمامة للمصابين بالإنفلونزا الموسمية لحماية المحيطين من حولهم.

عيونك تكفي

وتابعت في حملتها التوعية “عيونك تكفي”، أنه في حالة إذا كنت مصابًا بالإنفلونزا الموسمية، فإن الكمامة تعد الحاجز الوقائي الذي يقلل من فرص الإصابة عن طريق تنفس الرذاذ وهو أحد أكثر طرق انتقال الإنفلونزا الموسمية خصوصًا أثناء الوجود في أماكن التجمعات والمنشآت الصحية، أو مع أشخاص تظهر عليهم أعراض الإصابة.

حملة توعوية

وكانت الصحة قد أطلقت حملة توعوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية تحت شعار “اللحظة اللي ما تتمناها”، مستهدفة الفئات الأكثر تأثرًا بها مثل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمصابين بنقص المناعة، والحوامل، إضافة إلى العاملين بالقطاع الصحي، وعامة أفراد المجتمع، مؤكدةً أن التطعيم آمن ولا توجد له آثار جانبية تُذكر.

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