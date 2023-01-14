تسجيل 26 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 20

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 827358 حالة.
وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 20 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 814983 حالة ولله الحمد، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9540 حالة وفاة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 20 حالة.
وفي وقت سابق، شددت وزارة الصحة على أهمية ارتداء الكمامة خاصة لمصابي الإنفلونزا الموسمية لمنع انتقال العدوى.
وأوضحت أن الكمامة تعد الحاجز الوقائي الذي يقلل من الإصابة بالإنفلونزا ويقلل من انتشار الفيروس ويحمي المحيطين من الإصابة بالعدوى.
وأكدت وزارة الصحة أهمية ارتداء الكمامة للمصابين بالإنفلونزا الموسمية لحماية المحيطين من حولهم.
وتابعت في حملتها التوعية “عيونك تكفي”، أنه في حالة إذا كنت مصابًا بالإنفلونزا الموسمية، فإن الكمامة تعد الحاجز الوقائي الذي يقلل من فرص الإصابة عن طريق تنفس الرذاذ وهو أحد أكثر طرق انتقال الإنفلونزا الموسمية خصوصًا أثناء الوجود في أماكن التجمعات والمنشآت الصحية، أو مع أشخاص تظهر عليهم أعراض الإصابة.
وكانت الصحة قد أطلقت حملة توعوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية تحت شعار “اللحظة اللي ما تتمناها”، مستهدفة الفئات الأكثر تأثرًا بها مثل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمصابين بنقص المناعة، والحوامل، إضافة إلى العاملين بالقطاع الصحي، وعامة أفراد المجتمع، مؤكدةً أن التطعيم آمن ولا توجد له آثار جانبية تُذكر.