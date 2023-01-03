سدايا تعلن عن وظائف في عدة تخصصات تسجيل 29 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 32 ضبط مواطنة ومواطن تورطا بجريمة مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف مشاهد مذهلة لجريان وادي العقيق بالمدينة المنورة أمانة المدينة المنورة تسمح لموظفيها بالخروج مبكراً نظراً للتقلبات الجوية الراجحي يرعى حفل إخاء السنوي وينوه بدعم القيادة للأيتام مشاهد لهطول أمطار غزيرة على حي الورود بجدة صندوق التنمية العقارية يعلن عن وظائف شاغرة في الرياض وظائف لدى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عذيب: توقيع عقدين مع إمارتي نجران وتبوك بقيمة 105 ملايين ريال
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 29 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 827100 حالة.
وأوضحت الوزارة إنه تم تسجيل 32 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 814703 حالات ولله الحمد، وتم تسجيل ثلاث حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9524 حالة وفاة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 18 حالة.
وفي وقت سابق، شددت وزارة الصحة على أهمية ارتداء الكمامة خاصة لمصابي الإنفلونزا الموسمية لمنع انتقال العدوى.
وأوضحت أن الكمامة تعد الحاجز الوقائي الذي يقلل من الإصابة بالإنفلونزا ويقلل من انتشار الفيروس ويحمي المحيطين من الإصابة بالعدوى.
وأكدت وزارة الصحة أهمية ارتداء الكمامة للمصابين بالإنفلونزا الموسمية لحماية المحيطين من حولهم.
وتابعت في حملتها التوعية “عيونك تكفي”، أنه في حالة إذا كنت مصابًا بالإنفلونزا الموسمية، فإن الكمامة تعد الحاجز الوقائي الذي يقلل من فرص الإصابة عن طريق تنفس الرذاذ وهو أحد أكثر طرق انتقال الإنفلونزا الموسمية خصوصًا أثناء الوجود في أماكن التجمعات والمنشآت الصحية، أو مع أشخاص تظهر عليهم أعراض الإصابة.
وكانت الصحة قد أطلقت حملة توعوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية تحت شعار “اللحظة اللي ما تتمناها”، مستهدفة الفئات الأكثر تأثرًا بها مثل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمصابين بنقص المناعة، والحوامل، إضافة إلى العاملين بالقطاع الصحي، وعامة أفراد المجتمع، مؤكدةً أن التطعيم آمن ولا توجد له آثار جانبية تُذكر.