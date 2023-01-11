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إجمالي حالات التعافي يرتفع لـ 814945 حالة

تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 34

2023-01-11 الساعة 2:02
تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 34
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 827305 حالات.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 34 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 814945 حالة ولله الحمد، وتم تسجيل ثلاث حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9537 حالة وفاة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 24 حالة.

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أهمية الكمامة

وفي وقت سابق، شددت وزارة الصحة على أهمية ارتداء الكمامة خاصة لمصابي الإنفلونزا الموسمية لمنع انتقال العدوى.

وأوضحت أن الكمامة تعد الحاجز الوقائي الذي يقلل من الإصابة بالإنفلونزا ويقلل من انتشار الفيروس ويحمي المحيطين من الإصابة بالعدوى.

وأكدت وزارة الصحة أهمية ارتداء الكمامة للمصابين بالإنفلونزا الموسمية لحماية المحيطين من حولهم.

عيونك تكفي

وتابعت في حملتها التوعية “عيونك تكفي”، أنه في حالة إذا كنت مصابًا بالإنفلونزا الموسمية، فإن الكمامة تعد الحاجز الوقائي الذي يقلل من فرص الإصابة عن طريق تنفس الرذاذ وهو أحد أكثر طرق انتقال الإنفلونزا الموسمية خصوصًا أثناء الوجود في أماكن التجمعات والمنشآت الصحية، أو مع أشخاص تظهر عليهم أعراض الإصابة.

حملة توعوية

وكانت الصحة قد أطلقت حملة توعوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية تحت شعار “اللحظة اللي ما تتمناها”، مستهدفة الفئات الأكثر تأثرًا بها مثل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمصابين بنقص المناعة، والحوامل، إضافة إلى العاملين بالقطاع الصحي، وعامة أفراد المجتمع، مؤكدةً أن التطعيم آمن ولا توجد له آثار جانبية تُذكر.

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