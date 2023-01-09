Icon

ولي العهد يعلن مشروع الدرعية كخامس المشاريع الكبرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة Icon أمطار غزيرة ورياح نشطة وبرد وسيول على 10 مناطق Icon تحذير من طقس الشرقية والشمالية: عواصف رعدية وأمطار غزيرة Icon ولي العهد وقائد الجيش الباكستاني يستعرضان العلاقات الثنائية Icon ضوابط هامة لمشاركة فرق العرضة في المناسبات العامة والخاصة Icon %49 من شعب ألمانيا يرفض قرار تزويد كييف بالأسلحة Icon الدراسة عن بُعد غدًا بجامعة الحدود الشمالية Icon استمرار الدراسة غدًا عن بعد في مدارس حفر الباطن Icon موعد مباراة السعودية والعراق والقنوات الناقلة Icon تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الطائف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
إجمالي حالات التعافي يرتفع لـ 814884 حالة

تسجيل 33 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 33

2023-01-09 الساعة 1:32
تسجيل 33 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 33
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 827246 حالة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 33 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 814884 حالة ولله الحمد، وتم تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9533 حالة وفاة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 26 حالة.

قد يهمّك أيضاً
Img

الأمن العام: المبادرة بالإبلاغ عن حالات التسول واجب وطني

Img

كوريا الجنوبية تختبر صاروخًا غامضًا

أهمية الكمامة

وفي وقت سابق، شددت وزارة الصحة على أهمية ارتداء الكمامة خاصة لمصابي الإنفلونزا الموسمية لمنع انتقال العدوى.

وأوضحت أن الكمامة تعد الحاجز الوقائي الذي يقلل من الإصابة بالإنفلونزا ويقلل من انتشار الفيروس ويحمي المحيطين من الإصابة بالعدوى.

وأكدت وزارة الصحة أهمية ارتداء الكمامة للمصابين بالإنفلونزا الموسمية لحماية المحيطين من حولهم.

عيونك تكفي

وتابعت في حملتها التوعية “عيونك تكفي”، أنه في حالة إذا كنت مصابًا بالإنفلونزا الموسمية، فإن الكمامة تعد الحاجز الوقائي الذي يقلل من فرص الإصابة عن طريق تنفس الرذاذ وهو أحد أكثر طرق انتقال الإنفلونزا الموسمية خصوصًا أثناء الوجود في أماكن التجمعات والمنشآت الصحية، أو مع أشخاص تظهر عليهم أعراض الإصابة.

حملة توعوية

وكانت الصحة قد أطلقت حملة توعوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية تحت شعار “اللحظة اللي ما تتمناها”، مستهدفة الفئات الأكثر تأثرًا بها مثل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمصابين بنقص المناعة، والحوامل، إضافة إلى العاملين بالقطاع الصحي، وعامة أفراد المجتمع، مؤكدةً أن التطعيم آمن ولا توجد له آثار جانبية تُذكر.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يتألق بأرقام مميزة هذا الموسم
آخر الاخبار

الشباب يتألق بأرقام مميزة هذا الموسم

آخر الاخبار
الإماراتي ملهم الراشدي يحصد المركز الأول في...
السعودية اليوم

الإماراتي ملهم الراشدي يحصد المركز الأول في...

السعودية اليوم
بشرى سارة لمحبي هواتف سامسونج
حصاد اليوم

بشرى سارة لمحبي هواتف سامسونج

حصاد اليوم
وزير الإسكان: ندرس نزع ملكية المساكن الموجودة...
السعودية اليوم

وزير الإسكان: ندرس نزع ملكية المساكن الموجودة...

السعودية اليوم
تناقص الحشرات على لوحات السيارات يثير القلق
غرائب

تناقص الحشرات على لوحات السيارات يثير القلق

غرائب
الإطاحة بمقيم بحوزته 5.5 كجم ميثامفيتامين مخدر
أخبار أمنية

الإطاحة بمقيم بحوزته 5.5 كجم ميثامفيتامين مخدر

أخبار أمنية
الأمن العام: إحضار المستندات المطلوبة عند السفر...
السعودية اليوم

الأمن العام: إحضار المستندات المطلوبة عند السفر...

السعودية اليوم
أنمار الحائلي يُعلن عن مفاجأة سارة لجماهير...
الرياضة

أنمار الحائلي يُعلن عن مفاجأة سارة لجماهير...

الرياضة