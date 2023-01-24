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إجمالي حالات التعافي يرتفع لـ 815287

تسجيل 39 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 27

2023-01-24 الساعة 2:31
تسجيل 39 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 27
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي الإصابات 827697 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 27 حالة تعافٍ جديدة من وباء كورونا، ليصبح إجمالي حالات التعافي 815287 حالة. كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9561 حالة وفاة، كما بلغ عدد الحالات الحرجة 21 حالة.

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أهمية الكمامة

وفي وقت سابق، شددت وزارة الصحة على أهمية ارتداء الكمامة خاصة لمصابي الإنفلونزا الموسمية لمنع انتقال العدوى.

وأوضحت أن الكمامة تعد الحاجز الوقائي الذي يقلل من الإصابة بالإنفلونزا ويقلل من انتشار الفيروس ويحمي المحيطين من الإصابة بالعدوى.

وأكدت وزارة الصحة أهمية ارتداء الكمامة للمصابين بالإنفلونزا الموسمية لحماية المحيطين من حولهم.

عيونك تكفي

وتابعت في حملتها التوعية “عيونك تكفي”، أنه في حالة إذا كنت مصابًا بالإنفلونزا الموسمية، فإن الكمامة تعد الحاجز الوقائي الذي يقلل من فرص الإصابة عن طريق تنفس الرذاذ وهو أحد أكثر طرق انتقال الإنفلونزا الموسمية خصوصًا أثناء الوجود في أماكن التجمعات والمنشآت الصحية، أو مع أشخاص تظهر عليهم أعراض الإصابة.

حملة توعوية

وكانت الصحة قد أطلقت حملة توعوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية تحت شعار “اللحظة اللي ما تتمناها”، مستهدفة الفئات الأكثر تأثرًا بها مثل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمصابين بنقص المناعة، والحوامل، إضافة إلى العاملين بالقطاع الصحي، وعامة أفراد المجتمع، مؤكدةً أن التطعيم آمن ولا توجد له آثار جانبية تُذكر.

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