تسريبات تكشف مميزات آيفون 15 ومفاجأة في سعره

كشف موقع فوربس عن مجموعة تسريبات عما يعتقد أنه ترقيات محيرة في iPhone 15 إلى جانب زيادات كبيرة في الأسعار، ولكن يدعي تقرير جديد أن شركة أبل قد تخفض في الحقيقة أسعار منتجها الأشهر.

مميزات

وفي منشور على مدونته، يكشف yeux1122، وهو اسم مستعار لأحد المطلعين على الصناعة والموثوق بتسريباتها التي أثبتت صحتها في الماضي، أن التحليل الداخلي لشركة Apple لمبيعات iPhone 14 وiPhone 14 Plus المخيبة للآمال خلص إلى أن انخفاضها يتجاوز بكثير النطاق المتوقع- حتى مع النقص المستمر في المكونات الناجم عن الوباء، ونتيجة لذلك، ستقوم Apple بتسعير الموديلات المقبلة بشكل مختلف، وفقًا لقناة الحرة.

يكلف iPhone 14 Plus الذي يبلغ سعره 899 دولارًا أقل بـ 100 دولار فقط من iPhone 14 Pro، على الرغم من وجود شاشة أقل جودة ومجموعة شرائح وكاميرا وتصميم أقدم.

ونظرا لأن معظم المشترين ينشرون تكاليف الشراء على عقد شركة نقل لمدة عامين، فإن الكثير يقررون الذهاب إلى Pro بدلًا من Plus.

ويؤكد التسريب أن الشركة خلصت إلى أن التخفيض الكبير للموديلات الأساسية هو الإستراتيجية الأكثر احتمالًا للنجاح لترويج تلك الطرز.

وتحدث المسرب Liu عن الجداول الزمنية لمنتجات الشركة، مؤكدًا أن الإنتاج الضخم لرقائق نانو3 قد بدأ في تاينان في جنوب تايوان.

وأفاد ليو أن الطلب على رقائق نانو3 “قوي للغاية”، و”الإنتاج الضخم لرقائق نانو3 هو ثمرة تعاون دام عقودًا مع سلسلة التوريد المحلية”.

وفي حين أن Samsung Foundry قد شحنت بالفعل أول رقائق نانو3 في العالم لتعدين العملات المشفرة، فإن رقائق TSMC التي تسيطر أبل على الحصة الأكبر منها، ستكون الأولى المستخدمة للأجهزة الاستهلاكية.

بالطبع، يبقى أن نرى كيف تستخدم Apple مكاسب الكفاءة هذه التي يوفرها المعالج الأفضل، كما تقول فوربس.

مواصفات متوقعة

من المحتمل ألا تصل تشكيلة هواتف iPhone 15 حتى خريف عام 2023، ولكن هناك الكثير من الأسئلة حول ما يمكن توقعه من هاتف الجيل التالي من Apple.

وتتضمن شائعة التصميم الأكثر انتشارًا حتى الآن احتواء الهاتف على منفذ شحن USB-C بحلول عام 2024.

لكن السؤال هو ما إذا كانت Apple ستحول جميع طرازات iPhone إلى USB-C أو فقط تلك التي تباع في الاتحاد الأوروبي.

وتقوم Apple بالفعل بتعديل طرازات iPhone حسب الإقليم الذي تباع فيه، كما فعلت مع iPhone 14، حيث يحتوي الإصدار الأمريكي على بطاقة SIM إلكترونية، بينما تحتفظ المتغيرات الأخرى بفتحة SIM.

وتوقع محللون تحدث معهم موقع CNET الإلكتروني المتخصص بالتسوق، أن تقوم أبل بتوحيد منافذ الشحن إلى USB-C في هواتفها في كل مكان.

ويتوقع مراقب Apple الشهير Ming-Chi Kuo، المحلل في TF International Securities، أن تفرق Apple بشكل أكبر بين طرازاتها الأساسية وPro في السنوات القادمة.

إحدى الطرق التي يتوقع أن يحدث بها ذلك هي من خلال منح طرازات iPhone 15 Pro أزرار صوت وطاقة مختلفة بدلًا من المفاتيح الموجودة على أجهزة اليوم، كما كتب في تغريدة في أكتوبر.

وكان هناك تنبؤ آخر لـ Kuo يتعلق بكاميرا iPhone 15. حيث يتوقع المحلل أن يحصل iPhone 15 Pro Max على عدسة تليفوتوغرافي على غرار المنظار.

ويسمح هذا النوع من العدسات المقربة بمستويات تقريب بصري أعلى، حيث يتوقع Kuo إمكانية وصول تقريب iPhone 15 Pro Max إلى 6 أضعاف مقابل 3 لطراز 14.