تسريب جديد يعيد قضية آثار الحكيم ورامز جلال للواجهة مجددًا

انتشر على موقع إنستجرام لقطات أثارت الجدل حول فبركة برنامج المقالب للفنان المصري رامز جلال، والذي يذاع خلال شهر رمضان من كل عام.

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وبحسب الفيديو، شوهدت الفنانة آثار الحكيم مع رامز بإحدى حلقات برامج المقالب في شهر رمضان.

وفي الفيديو، ظهرت آثار الحكيم، منفعلة بالفيديو، موجهة حديثها لرامز جلال، قائلة: “أنا هاخد دوبل الفلوس اللي خدتها.. لا معلش يا أستاذ يا منتج.. أنا متقالي تلت ساعة حوار وخلاص، لكن كل التمثيليات دي، معلش، متأسفة جدًّا”.

وكان آخر برنامج مقالب لرامز جلال عُرض في رمضان الماضي 2022 وحمل اسم “رامز موفي ستار”.

ومن جهة أخرى، يستعد رامز جلال لطرح فيلمه السينمائي الجديد أخي فوق الشجرة بدور العرض في موسم إجازة منتصف العام.

والفيلم بطولة رامز جلال، تارا عماد، حمدي الميرغني، نسرين طافش، محمد ثروت، دينا محسن “ويزو”، ومن تأليف لؤي السيد، ومن إخراج محمود كريم.