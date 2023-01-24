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إطلاق P60 Pro في مارس المقبل

تسريب مواصفات هاتف هواوي الجديد

2023-01-24 الساعة 1:59
تسريب مواصفات هاتف هواوي الجديد
المواطن - فريق التحرير

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تستعد شركة هواوي لكشف النقاب عن سلسلة هواتف Huawei P60 في حدث يعقد في شهر مارس المقبل في السوق الصيني، واستعرضت أحدث التسريبات المصورة تصميم ومواصفات هاتف Huawei P60 Pro.

مواصفات الهاتف

أكدت قائمة مواصفات Huawei P60 Pro التي كُشف عنها، اليوم الثلاثاء، أن هاتف Huawei P60 Pro يأتي برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، وهي نموذج مخصص يدعم الاتصال بشبكات LTE فقط.

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وأوضحت التسريبات أن هاتف Huawei P60 Pro يأتي بشاشة OLED بحجم 6.6 إنش، وتدعم معدل تحديث 120Hz، كما تتميز الشاشة بدقة عرض 1440 بيكسل.

الشحن السريع

ويدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 100W، والشحن اللاسلكي بقدرة 50W، على أن تأتي البطارية بقدرة 5000 mAh وفقاً لتسريبات سابقة.

ويضم الهاتف في إعدادات الكاميرا الخلفية، مستشعر Sony IMX888 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر Sony IMX858 بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الاتساع، ومستشعر OmniVision OV64B بدقة 64 ميجا بيكسل مميز بعدسات telephoto.

مقاومة الماء

وأظهرت قائمة مواصفات P60 Pro دعم هذا الإصدار لمعايير IP68 في مقاومة الماء والغبار، كما ينطلق بنظام تشغيل HarmonyOS 3.0، إلا أن التسريبات لم تؤكد حتى الآن موعد إطلاق هذا الإصدار للأسواق العالمية.

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