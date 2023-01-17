تسعينية تصبح نجمة تيك توك بسبب سؤال عن الموت

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ذاع صيت جدة تسعينية من تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية على موقع تيك توك بعد ردها على سؤال توجه به أحد متابعيها، والبالغ عددهم 219 ألفًا، يسألها عن كيفية تعاملها مع الخوف من الموت.
ونشرت الجدة ناني فلاي، على تيك توك بمساعدة حفيدها، عندما توجه أحد متابعيها بالسؤال إلى حفيدها قائلًا: أنا خائف من الموت، ليس بيدي حيلة. هل يمكن أن تسألها عما إذا كانت خائفة من الموت، وكيف يمكنها مساعدتي؟ إنها لطيفة.
فما كان من الجدة إلا أن شاركت نظرتها للحياة، وطمأنت المتابع أنه لا يوجد ما يخشاه عندما يتعلق الأمر بنهاية الحياة، ناسبة شعورها بالسلام إلى إيمانها.
وقالت الجدة: لماذا يجب أن أخاف؟ عزيزي ما الذي يجب أن نخاف منه. هذه الحياة مجرد فترة مؤقتة، إنها مجرد ومضة برق، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.
وليست هذه المرة الأولى التي تنشر فيها فاي على تيك توك، حيث جمع حسابها الذي يديره حفيدها أكثر من 1.7 مليون إعجاب حتى كتابة هذه السطور.