تسمم عشرات الطلاب في مصر بسبب وجبة مجهولة المصدر

عاشت مدينة منشأة القناطر في مصر حالة من الذعر والهلع بين أولياء أمور تلاميذ مدرسة ابتدائية، بعد إصابة العشرات منهم بحالة إعياء شديدة تبين أنها تسمم نتيجة تناولهم مأكولات مجهولة المصدر فاسدة من بائع متجول بجوار المدرسة.

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ووفقًا لوسائل إعلام مصرية، اكتظ المستشفى بحالات الأطفال المصابين وأسرهم الذين هرعوا إليها للاطمئنان على صغارهم، ونجح الأطباء في إسعاف الحالات المصابة بعمل غسيل معدة لهم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة المصرية إخطارًا من المستشفى باستقبال العشرات من حالات الأطفال المصابين بالتسمم، بينما تم التوجيه بإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحادث.

44 تلميذًا

وبحسب التحريات وبالفحص، تبين وصول 44 تلميذًا من تلاميذ إحدى المدارس الابتدائية، وباستكمال الفحص ومناقشة الطلاب وأهلهم قرروا أنهم عقب انتهاء اليوم الدراسي وانصرافهم من المدرسة قاموا بشراء مأكولات مجهولة المصدر من أحد الباعة الجائلين بأحد الأسواق الكائنة بالقرب من المدرسة المشار إليها.

وبعد تقنين الإجراءات، تم تحديد مصدر المأكولات والقائمين على بيعها، وأمكن ضبطهما وبحوزتهما كمية كبيرة من المقرمشات المُصنعة يدويًّا “سناكس” دون اشتراطات صحية، وبمواجهتهما أقرا بتحصلهما عليها من ثلاثة أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة.