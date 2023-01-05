تسمم 145 جزائريًّا بسبب الحلويات

أصيب 145 شخصًا، بالتسمم الغذائي إثر تناولهم حلويات غير صالحة في مقرة بالجزائر.

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ووفقًا للبيانات الرسمية الجزائرية، فقد جاءت الحادثة إثر تناول الضحايا لحلوى الميلفاي من أحد المحلات في المنطقة بداية الأسبوع الحالي، والتي تسببت في تعرض 145 شخصًا للتسمم ووفاة امرأة واحدة كانت لها مضاعفات.

ووفقًا للتقارير الجزائرية فقد غادر الآخرون المستشفى بعد تماثلهم للشفاء وتقديم العلاج لهم.

وفتحت الجهات المختصة تحقيقًا لمعرفة أسباب الحادثة.